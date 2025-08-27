Postpartner-Vertrag fix: Auch Bankgeschäfte dabei

In Strasshof wurde der Postcontainer, dessen Geräte in vielen Filialen bereits aufgestellt sind und den Ablauf ohne Personal erleichtern, bereits Ende 2023 präsentiert (wir berichteten). An dieser Variante als „Alleinlösung“ ist Poysdorf aber vorbeigeschrammt. Denn nachdem die Schließung der Filiale in Stein gemeißelt ist, wurde ein Postpartner gefunden: Ein Diskonter für Schul- und Bürobedarf wird ab 30. September die Postgeschäfte übernehmen.