Nach „Killviertel“: Aliens und UFOs im Mühlviertel

Nach dem Action-Thriller „Killviertel“, der vor zwei Jahren die große Kinoleinwand eroberte, dreht der Oberösterreicher Martin Pühringer einen neuen Film in Hollywood-Qualität. Der Titel heißt „Out of Orbit“: Das Mühlviertel legt sich mit Außerirdischen an.
„Dass sich mein Film ’Killviertel’ zwei Monate in den Kinos halten würde, hätte ich nie gedacht“, sagt Martin Pühringer.
Der Rohrbacher landete im Herbst 2023 mit dem Horror-Actionthriller, in dem sich ein Serienkiller durchs Mühlviertel mordet, einen Kassenschlager auf der großen Kinoleinwand.
Auch ins Set von PrimeVideo geschafft
Seit März ist der Streifen mit außergewöhnlichen Actionszenen und Effekten, die am Computer entstanden sind, auch auf Prime Video und WatchAut.Film verfügbar.
Action geht weiter
Pühringer, der sonst als Musikproduzent (Artlist.io) gefragt ist, hat Blut geleckt – und arbeitet am nächsten Thriller mit dem Titel „Out of Orbit“: „Es handelt sich um eine Science-Fiction-Actionkomödie rund um Aliens und UFOs. Als Drehort bleiben wir dem Mühlviertel treu.“
Der gesamte Cast steht noch nicht fest
Gemeinsam mit Freundin Stefanie Wöss arbeitet er derzeit am Drehbuch, erste Szenen wurden schon gedreht: „Wir übernehmen die Hauptrollen. Ich spiele dieses Mal eine Doppelrolle, trete auch als mein Zwilling auf. Regie, Musik und Effekte liegen – wie schon bei ’Killviertel’ wieder komplett in meinen Händen.“ Der Cast wird laufend größer, Namen nennt Pühringer aber noch nicht.
Kameras und Schnittqualität wie in Hollywood
Pühringer geht mit noch höherer Professionalität daran: „Wir drehen nicht anders als die großen Studios – ’Out of Orbit’ möchte ich so professionell wie möglich aufziehen. Wir filmen mit tollen Kameras und Objektiven, die auch bei den meisten Hollywood-Produktionen eingesetzt werden.“ Im Herbst wird es voraussichtlich einen ersten Teaser-Trailer zu sehen geben.
Wann „Out of Orbit“ in die Kinos kommt? Das steht noch in den Sternen.
