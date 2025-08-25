Nach „Killviertel“: Aliens und UFOs im Mühlviertel

Kameras und Schnittqualität wie in Hollywood

Pühringer geht mit noch höherer Professionalität daran: „Wir drehen nicht anders als die großen Studios – ’Out of Orbit’ möchte ich so professionell wie möglich aufziehen. Wir filmen mit tollen Kameras und Objektiven, die auch bei den meisten Hollywood-Produktionen eingesetzt werden.“ Im Herbst wird es voraussichtlich einen ersten Teaser-Trailer zu sehen geben.