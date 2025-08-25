Panik oder KI? Medienfestival schaut Zukunft

Festival als Zeit-Barometer

„Wenn wir von Panik reden, geht es nicht nur um Geopolitisches oder die Folgen des Klimawandels, es geht auch darum, wie die technologischen Entwicklungen uns als Gesellschaft verändern“, sagt Stocker. Um Menschen „hinter den Technologien“, aber auch die Bandbreite der Anwendungen von KI & Co neu auszuloten, brauche es das Festival mit den unterschiedlichen Formaten.