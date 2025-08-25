Panik oder KI? Medienfestival schaut Zukunft

Die Ars Electronica in Linz lässt die digitale Welt von 3. bis 7. September erleben und erforschen. Mit dem Thema „Panic – yes/no“ reagiert man auf die von Krisen gebeutelte Gegenwart. Festivalzentrum ist noch einmal die Postcity am Hauptbahnhof, hier findet auch die Große Konzertnacht statt, die mit einer Ghetto-Oper an 80 Jahre Kriegsende erinnert.
Seit 1979 hat sich die Ars Electronica als Festival für digitale Kunst etabliert, in den letzten Jahren war sie zudem immer mehr mit dem Hauptaustragungsort – der Linzer Postcity – verknüpft: Ein leer stehendes Postverteilerzentrum am Linzer Hauptbahnhof, dessen Zukunft ungewiss ist.
Fakt ist: „Heuer sind wir zum letzten Mal hier in der Postcity!“, sagt Gerfried Stocker, Direktor der Ars Electronica. Er begründet auch das Thema des diesjährigen Medienfestivals, zu dem mehr als 1000 KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt erwartet werden. Es lautet: „Panic – yes/no“.
Festival als Zeit-Barometer
„Wenn wir von Panik reden, geht es nicht nur um Geopolitisches oder die Folgen des Klimawandels, es geht auch darum, wie die technologischen Entwicklungen uns als Gesellschaft verändern“, sagt Stocker. Um Menschen „hinter den Technologien“, aber auch die Bandbreite der Anwendungen von KI & Co neu auszuloten, brauche es das Festival mit den unterschiedlichen Formaten.
Die Eröffnung (3. 9.) findet im Linzer Mariendom statt, das Musikevent wird u.a. von der Wiener Musikerin Luca Malina, der Sopranistin Erika Colon sowie Chören aus Nippon (Japan) und Linz gestaltet.
Labore, Ausstellungen, Chill-Zonen
In der Postcity – allein die riesige Paketrutsche ist sehenswert – entfaltet sich auf 80.000 Quadratmetern ein Festivalcampus, der Ausstellungen, Konferenzen, Interaktives, ein FutureLab oder auch das kreative Labor „create your world“ für junge Leute bietet. Auch Gastronomie ist hier zu finden.
Gleishalle wird zum Konzertsaal
Ein Festival-Highlight findet in der Gleishalle im Untergeschoss statt: Die Große Konzertnacht (5. 9.) erzählt 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Verzweiflung, Widerstand, Hoffnung: Neben „Lost Music of Auschwitz“ steht die Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod Verweigerung“ von Viktor Ullmann auf dem Programm, entstanden 1943/44 in Theresienstadt. Dennis Russell Davies dirigiert die Filharmonie Brno.
19 Schauplätze und eine Gala
Weitere Schauplätze der Ars Electronica sind u.a. das Ars Electronica Center in Linz-Urfahr, das Museum Francisco Carolinum, das Kunstmuseum Lentos, die Kunstuniversität. Die Gala des Prix Ars Electronica (Award Ceremony, 4. 9.) findet im Design Center statt, hier werden die weltberühmten Goldenen Nicas den internationalen PreisträgerInnen übergeben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.