Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ars Electronica Linz

Panik oder KI? Medienfestival schaut Zukunft

Oberösterreich
25.08.2025 14:00
Mensch und Maschine, besser gesagt: digitale Technologien, stehen im Zentrum bei Ars ...
Mensch und Maschine, besser gesagt: digitale Technologien, stehen im Zentrum bei Ars Electronica;(Bild: James Medcraft)

Die Ars Electronica in Linz lässt die digitale Welt von 3. bis 7. September erleben und erforschen. Mit dem Thema „Panic – yes/no“ reagiert man auf die von Krisen gebeutelte Gegenwart. Festivalzentrum ist noch einmal die Postcity am Hauptbahnhof, hier findet auch die Große Konzertnacht statt, die mit einer Ghetto-Oper an 80 Jahre Kriegsende erinnert.

0 Kommentare

Seit 1979 hat sich die Ars Electronica als Festival für digitale Kunst etabliert, in den letzten Jahren war sie zudem immer mehr mit dem Hauptaustragungsort – der Linzer Postcity – verknüpft: Ein leer stehendes Postverteilerzentrum am Linzer Hauptbahnhof, dessen Zukunft ungewiss ist.

Fakt ist: „Heuer sind wir zum letzten Mal hier in der Postcity!“, sagt Gerfried Stocker, Direktor der Ars Electronica. Er begründet auch das Thema des diesjährigen Medienfestivals, zu dem mehr als 1000 KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen aus der ganzen Welt erwartet werden. Es lautet: „Panic – yes/no“.

Festival als Zeit-Barometer
„Wenn wir von Panik reden, geht es nicht nur um Geopolitisches oder die Folgen des Klimawandels, es geht auch darum, wie die technologischen Entwicklungen uns als Gesellschaft verändern“, sagt Stocker. Um Menschen „hinter den Technologien“, aber auch die Bandbreite der Anwendungen von KI & Co neu auszuloten, brauche es das Festival mit den unterschiedlichen Formaten.

Paketrutschen in der Postcity
Paketrutschen in der Postcity(Bild: Florian Voggeneder)
In der Postcity gibt es Ausstellungen, Labore, Begegnungszonen...
In der Postcity gibt es Ausstellungen, Labore, Begegnungszonen...(Bild: Tank Shanghai)
Auch ein junges Publikum findet Angebote, die Spaß machen.
Auch ein junges Publikum findet Angebote, die Spaß machen.(Bild: Florian Voggeneder)

Die Eröffnung (3. 9.) findet im Linzer Mariendom statt, das Musikevent wird u.a. von der Wiener Musikerin Luca Malina, der Sopranistin Erika Colon sowie Chören aus Nippon (Japan) und Linz gestaltet.

Labore, Ausstellungen, Chill-Zonen
In der Postcity – allein die riesige Paketrutsche ist sehenswert – entfaltet sich auf 80.000 Quadratmetern ein Festivalcampus, der Ausstellungen, Konferenzen, Interaktives, ein FutureLab oder auch das kreative Labor „create your world“ für junge Leute bietet. Auch Gastronomie ist hier zu finden.

Lesen Sie auch:
Nach 28 Jahren als prägende Stimme der SEER startet Sabine „Sassy“ Holzinger ihr ganz ...
Ex-SEER-Star
Sassy Holzinger: „Der Sound meines Lebens“
17.08.2025
Am Attersee
Nach Aus: Klimt-Verein nimmt Museum in die Hand
21.08.2025
Lese-Sommer
Hallstatt-Roman: Der Verrat liegt tief im Berg
24.08.2025

Gleishalle wird zum Konzertsaal
Ein Festival-Highlight findet in der Gleishalle im Untergeschoss statt: Die Große Konzertnacht (5. 9.) erzählt 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von Verzweiflung, Widerstand, Hoffnung: Neben „Lost Music of Auschwitz“ steht die Kammeroper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod Verweigerung“ von Viktor Ullmann auf dem Programm, entstanden 1943/44 in Theresienstadt. Dennis Russell Davies dirigiert die Filharmonie Brno.

19 Schauplätze und eine Gala
Weitere Schauplätze der Ars Electronica sind u.a. das Ars Electronica Center in Linz-Urfahr, das Museum Francisco Carolinum, das Kunstmuseum Lentos, die Kunstuniversität. Die Gala des Prix Ars Electronica (Award Ceremony, 4. 9.) findet im Design Center statt, hier werden die weltberühmten Goldenen Nicas den internationalen PreisträgerInnen übergeben.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
138.421 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
94.317 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
91.343 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
1721 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1307 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1123 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Oberösterreich
Ars Electronica Linz
Panik oder KI? Medienfestival schaut Zukunft
Nach drei Jahren
VP-Schwenk leitet Aus für Tempo 40 in Gmunden ein
Diese VIPS waren dabei
Vom Urlaub auf Korsika direkt zum „Krone“-Fest
„Herausfordernde“ Zeit
Linz Textil mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr
Jetzt ist es fix!
Dieses Team folgt im Ö3-Wecker auf Robert Kratky
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf