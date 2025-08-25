Wer kümmert sich eigentlich um das Ersatz-Grün?

Was ist eine Ausgleichsfläche? Das ist eine naturnahe Fläche, die geschaffen oder aufgewertet wird, um die negativen Auswirkungen von menschlichen Eingriffen in die Natur, wie beispielsweise Baumaßnahmen, zu kompensieren. Spätestens seit dem Desaster mit dem Waldmassaker in Ohlsdorf ist solches Ersatz-Grün zumindest ökologisch interessierten Landsleuten ein Begriff geworden. 18 Hektar Wald wurden gerodet, um ein Gewerbegebiet neben der Westautobahn zu schaffen.