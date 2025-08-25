Sicherheitsallianz bekommt Unterstützung aus Wien

Es ist ein mehr als heikles Thema für die Politik: In Zeiten großer Bedrohung von außen rücken auch Unternehmen ins Licht, die Geld mit der Verteidigung machen. In Oberösterreich wurde – wie berichtet – eine Sicherheitsallianz gegründet, die die Kompetenz großer Player in diesem Bereich bündelt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sagt dazu: „Wir können uns in diesem Bereich einen Vorsprung erarbeiten.“