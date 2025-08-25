Linz Textil mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr

Generell habe sich die Wirtschaftsperiode für das börsennotierte Unternehmen „herausfordernd gestaltet“, wie es im am Montag veröffentlichten Bericht heißt. Verwiesen wird auf die „allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung“, aber auch auf geopolitische Unsicherheiten durch die Zollwirren von US-Präsident Donald Trump. Dadurch habe sich eine Kauf- und Investitionszurückhaltung eingestellt.