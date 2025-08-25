Vorteilswelt
„Herausfordernde“ Zeit

Linz Textil mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr

Oberösterreich
25.08.2025 12:30
Linz Textil produziert unter anderem Handtücher (Symbolbild).
Linz Textil produziert unter anderem Handtücher (Symbolbild).(Bild: OlegDoroshin – stock.adobe.com)

Die Linz Textil Holding AG hat im ersten Halbjahr 2025 deutlich weniger Gewinn erzielt. Gegenüber der Vorjahresperiode schrumpfte das Ergebnis vor Steuern von rund 1,3 Mio. Euro auf gut 216.000 Euro zusammen, unterm Strich stand ein Periodenergebnis von 52.000 Euro, nach 860.000 Euro im ersten Halbjahr 2024.

Das geringere Vorsteuerergebnis sei insbesondere auf eine negative Ertragsentwicklung im Segment „textile Fertigfabrikate“ zurückzuführen, heißt es im Halbjahresbericht.

Generell habe sich die Wirtschaftsperiode für das börsennotierte Unternehmen „herausfordernd gestaltet“, wie es im am Montag veröffentlichten Bericht heißt. Verwiesen wird auf die „allgemeine Wirtschafts- und Branchenentwicklung“, aber auch auf geopolitische Unsicherheiten durch die Zollwirren von US-Präsident Donald Trump. Dadurch habe sich eine Kauf- und Investitionszurückhaltung eingestellt.

„Aufkeimender Optimismus“
Für die nahe Zukunft hofft das Management auf eine Trendwende. Zuversichtlich stimme eine Untersuchung des internationalen Branchenverbands ITMF, wonach fast die Hälfte der Befragten innerhalb der nächsten sechs Monate eine Verbesserung der Lage erwarte – „ein erstes Signal für aufkeimenden Optimismus in der Branche“, schreibt die Linz Textil zum Ausblick.

„Herausfordernde" Zeit
Linz Textil mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr
Schwammige Regelung
Wer kümmert sich eigentlich um das Ersatz-Grün?
Lenker war betrunken
Vier Verletzte bei Bootsunfall auf der Donau in OÖ
Bub aus See gefischt
Dankgottesdienst für erfolgreichen Lebensretter
Gericht legte fest
Politiker-Voting zu neuem Jagdrecht bleibt geheim
