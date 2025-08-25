Vorteilswelt
Diese VIPS waren dabei

Vom Urlaub auf Korsika direkt zum „Krone“-Fest

Oberösterreich
25.08.2025 12:48
Chefredakteurin Alexandra Halouska begrüßte Sparkasse-OÖ-Vorstand Maximilian Pointner und ...
Chefredakteurin Alexandra Halouska begrüßte Sparkasse-OÖ-Vorstand Maximilian Pointner und Linz-AG-General Erich Haider (re).

Fetzige Beats, eine Mega-Lichtshow und überall gute Laune! Oberösterreich feierte beim Linzer „Krone“-Fest“ das Finale dieses Sommers – und das ließen sich Freunde und Partner der „Krone“ nicht entgehen.

Chefredakteurin Alexandra Halouska lud gemeinsam mit KOOP-Chef Didi Recknagl und „Krone“-Fest-Profi der ersten Stunde, Harald Kalcher, zum Empfang mit bester Sicht auf die Sparkasse OÖ-Hauptbühne. Klar, dass sich da Vorstand Maximilian Pointner ganz vorne einen Top-Platz sicherte. Die drei Burschen von ClockClock, Local-Hero Rene Rodrigezz und Superstar Clueso heizten richtig ein.

Prost: Landeshauptmann Thomas Stelzer mit ORF-Landesdirektor und Festpartner Klaus Obereder ...
Prost: Landeshauptmann Thomas Stelzer mit ORF-Landesdirektor und Festpartner Klaus Obereder (re.).
Backaldrin-Manager Wolfgang Mayer kam mit seiner Partnerin Sylvia zum Fest.
Backaldrin-Manager Wolfgang Mayer kam mit seiner Partnerin Sylvia zum Fest.
Am „Krone“-Fest dabei: Eurothermen-Chef Patrick Hochhauser kam mit seiner Frau, beide waren ...
Am „Krone"-Fest dabei: Eurothermen-Chef Patrick Hochhauser kam mit seiner Frau, beide waren begeistert.
Bettina Miesbauer („kronehit“) und Ursula Fürstberger-Matthey vom Linzer City Ring.
Bettina Miesbauer („kronehit") und Ursula Fürstberger-Matthey vom Linzer City Ring.
Auf dem Weg in den Hafen der Ehe: ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger mit seiner ...
Auf dem Weg in den Hafen der Ehe: ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger mit seiner Verlobten Lea-Sophie.

Im Trubel gesichtet: Landeshauptmann Thomas Stelzer, Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider, Landesrat Martin Winkler (mit Anzug und Krawatte in Turnschuhen), der Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer, Bald-Vizebürgermeister Thomas Gegenhuber und Noch-Vize Karin Hörzing, das Arbeiterkammer-Duo Andrea Heimberger und Ulrike Weiß, Lawog-Chef Frank Schneider, Backaldrin-Manager Wolfgang Mayer und Festmoderatorin Anna Kratki mit Ehemann Alex. Sie freuten sich besonders aufs Fest, war dieses Wochenende doch ihr erstes, wo ihr Töchterchen Sophia bei Oma und Opa schlafen durfte.

Wolfgang Hattmannsdorfer, Touristikerin Marie-Louise Schnurpfeil, Didi Recknagl (v. li.).
Wolfgang Hattmannsdorfer, Touristikerin Marie-Louise Schnurpfeil, Didi Recknagl (v. li.).
Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und das LIVA-Duo Norbert Trawöger und Thomas Ziegler (re.).
Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer und das LIVA-Duo Norbert Trawöger und Thomas Ziegler (re.).
3.-LT-Präsident Peter Binder, Josef Paukenhaider und Stadtrat Michael Raml (v. li.).
3.-LT-Präsident Peter Binder, Josef Paukenhaider und Stadtrat Michael Raml (v. li.).
SPÖ-Landesrat Martin Winkler (li.), Linz-Vize Karin Hörzing und Meinhard Lukas.
SPÖ-Landesrat Martin Winkler (li.), Linz-Vize Karin Hörzing und Meinhard Lukas.
DoN-Caterer Georg Reichenvater (v. li.), Dietmar Prammer und Thomas Gegenhuber.
DoN-Caterer Georg Reichenvater (v. li.), Dietmar Prammer und Thomas Gegenhuber.

Minister mit der weitesten Anreise
Über Musik, Politik und Wirtschaft unterhielten sich Uni-Professor Meinhard Lukas und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer. Der Linzer in Wien hatte die weiteste Anreise. Er kam direkt vom Korsika-Urlaub, von wo der Minister selbst seine Familie im BMW nach Oberösterreich chauffierte.

Harald Kalcher von der „Krone“ mit AK-Direktorin Andrea Heimberger und Konsumenten-schützerin ...
Harald Kalcher von der „Krone" mit AK-Direktorin Andrea Heimberger und Konsumenten-schützerin Ulli Weiß (re.).
„Adabei“ Norman Schenz und Michael Knor (re.) kamen aus Wien, um in Linz mitzufeiern.
„Adabei" Norman Schenz und Michael Knor (re.) kamen aus Wien, um in Linz mitzufeiern.
Fest-Moderatorin Anna Kratki und Mann Alex hatten ihr erstes kinderfreies Wochenende.
Fest-Moderatorin Anna Kratki und Mann Alex hatten ihr erstes kinderfreies Wochenende.
Roman Lang, Jana Kruse, Anika Richter und Verena Derntl (v. li.) von der Mediaprint genossen das ...
Roman Lang, Jana Kruse, Anika Richter und Verena Derntl (v. li.) von der Mediaprint genossen das „Krone"-Fest.
„OÖ-Krone“-Marketinglady Karo Singer plauderte mit Lawog-Chef Frank Schneider.
„OÖ-Krone"-Marketinglady Karo Singer plauderte mit Lawog-Chef Frank Schneider.

Josef „Pauki“ Paukenhaider von der Brauunion verriet, dass er beim Linzer „Krone“-Fest seit Beginn an dabei ist: „Ich habe noch keines ausgelassen. Und nächstes Jahr bin ich beim 25-Jahre-Jubiläum auch wieder fix dabei.“ Herzerln in den Augen hatten hingegen ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger und seine Lea-Sophie. Sie verrieten, dass es am 4. Oktober in Meggenhofen vor den Traualtar geht. Alles Gute!

Diese VIPS waren dabei
Vom Urlaub auf Korsika direkt zum „Krone“-Fest
„Herausfordernde“ Zeit
Linz Textil mit Gewinneinbruch im ersten Halbjahr
Schwammige Regelung
Wer kümmert sich eigentlich um das Ersatz-Grün?
Lenker war betrunken
Vier Verletzte bei Bootsunfall auf der Donau in OÖ
Bub aus See gefischt
Dankgottesdienst für erfolgreichen Lebensretter
