Vom Urlaub auf Korsika direkt zum „Krone“-Fest

Josef „Pauki“ Paukenhaider von der Brauunion verriet, dass er beim Linzer „Krone“-Fest seit Beginn an dabei ist: „Ich habe noch keines ausgelassen. Und nächstes Jahr bin ich beim 25-Jahre-Jubiläum auch wieder fix dabei.“ Herzerln in den Augen hatten hingegen ÖVP-Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger und seine Lea-Sophie. Sie verrieten, dass es am 4. Oktober in Meggenhofen vor den Traualtar geht. Alles Gute!