Massiver Schlag gegen Bankomatsprenger-Netzwerk

Der Kriminalpolizei gelang ein weiterer großer Schlag gegen eine internationale Bankomatsprenger-Bande. Internationale Ermittler konnten nur wenige Stunden nach der letzten Tat in OÖ vier tatverdächtige Personen festnehmen. Insgesamt ist es bislang zu 28 Bankomatsprengungen in Österreich gekommen.
Bei einer Pressekonferenz am Montag präsentierten BK-Direktor Andreas Holzer, die Landespolizeidirektoren Franz Popp (NÖ) und Andreas Pilsl (OÖ) sowie Jens Liedhegener von Europol aktuelle Ergebnisse zu den Ermittlungen. Demnach arbeitet seit März 2025 im Bundeskriminalamt eine eigene „Arbeitsgruppe Bankomat“ gegen die internationale Bande. Insgesamt wurden bislang 19 Personen festgenommen.
13 Bankomatsprengungen verhindert
Zuletzt hatten Täter am 19. August in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) einen Bankomaten gesprengt. Nur wenige Stunden später konnten vier Verdächtige mithilfe des Einsatzkommandos Cobra festgenommen werden. Heuer wurden in Österreich bereits 28 Sprengungen verzeichnet, 13 davon blieben im Versuchsstadium.
Außerdem konnten acht weitere Ausforschungen sowie zehn Hausdurchsuchungen – eine davon in Österreich, fünf in Deutschland und vier in den Niederlanden durchgeführt werden. Auch ein hochmotorisierter Audi RS6 wurde sichergestellt.
Riesenschritt nach vorn
Das Innenministerium erklärte: „Unser Ziel ist es, diese Tätergruppen nachhaltig zu zerschlagen und die Sicherheit sowohl in Österreich als auch in Europa zu stärken.“ Maßgeblich für den Erfolg sei die enge Kooperation mit Deutschland, den Niederlanden und Europol gewesen. Auch die Vertreter der Partnerbehörden betonten die gute Zusammenarbeit und bezeichneten das gemeinsame Vorgehen als „Best-Practice-Beispiel“ für internationale Ermittlungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.