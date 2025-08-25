Massiver Schlag gegen Bankomatsprenger-Netzwerk

Riesenschritt nach vorn

Das Innenministerium erklärte: „Unser Ziel ist es, diese Tätergruppen nachhaltig zu zerschlagen und die Sicherheit sowohl in Österreich als auch in Europa zu stärken.“ Maßgeblich für den Erfolg sei die enge Kooperation mit Deutschland, den Niederlanden und Europol gewesen. Auch die Vertreter der Partnerbehörden betonten die gute Zusammenarbeit und bezeichneten das gemeinsame Vorgehen als „Best-Practice-Beispiel“ für internationale Ermittlungen.