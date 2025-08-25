Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zahlreiche Festnahmen

Massiver Schlag gegen Bankomatsprenger-Netzwerk

Österreich
25.08.2025 11:21

Der Kriminalpolizei gelang ein weiterer großer Schlag gegen eine internationale Bankomatsprenger-Bande. Internationale Ermittler konnten nur wenige Stunden nach der letzten Tat in OÖ vier tatverdächtige Personen festnehmen. Insgesamt ist es bislang zu 28 Bankomatsprengungen in Österreich gekommen.

0 Kommentare

Bei einer Pressekonferenz am Montag präsentierten BK-Direktor Andreas Holzer, die Landespolizeidirektoren Franz Popp (NÖ) und Andreas Pilsl (OÖ) sowie Jens Liedhegener von Europol aktuelle Ergebnisse zu den Ermittlungen. Demnach arbeitet seit März 2025 im Bundeskriminalamt eine eigene „Arbeitsgruppe Bankomat“ gegen die internationale Bande. Insgesamt wurden bislang 19 Personen festgenommen.

Das sind die 19 Verhafteten.
Das sind die 19 Verhafteten.(Bild: BMI)

13 Bankomatsprengungen verhindert
Zuletzt hatten Täter am 19. August in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) einen Bankomaten gesprengt. Nur wenige Stunden später konnten vier Verdächtige mithilfe des Einsatzkommandos Cobra festgenommen werden. Heuer wurden in Österreich bereits 28 Sprengungen verzeichnet, 13 davon blieben im Versuchsstadium.

In den letzten Monaten ist es zu zahlreichen Bankomatsprengungen gekommen.
In den letzten Monaten ist es zu zahlreichen Bankomatsprengungen gekommen.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)

Außerdem konnten acht weitere Ausforschungen sowie zehn Hausdurchsuchungen – eine davon in Österreich, fünf in Deutschland und vier in den Niederlanden durchgeführt werden. Auch ein hochmotorisierter Audi RS6 wurde sichergestellt.

Lesen Sie auch:
Das Foyer der Bank Austria-Filiale wurde völlig demoliert. Arbeiter beginnen am Donnerstag mit ...
Spur der Verwüstung
Serie setzt sich fort: Bankomat fliegt in die Luft
03.07.2025
In einer Nacht
Gleich zwei Bankomaten in Wien gesprengt: Fahndung
12.06.2025
14 Personen in Haft
Junge Burgenländerin half Bankomat-Sprengern
31.07.2025
Update: 3 Festnahmen
Schon wieder wurde Bankomat in die Luft gejagt
19.08.2025

Riesenschritt nach vorn
Das Innenministerium erklärte: „Unser Ziel ist es, diese Tätergruppen nachhaltig zu zerschlagen und die Sicherheit sowohl in Österreich als auch in Europa zu stärken.“ Maßgeblich für den Erfolg sei die enge Kooperation mit Deutschland, den Niederlanden und Europol gewesen. Auch die Vertreter der Partnerbehörden betonten die gute Zusammenarbeit und bezeichneten das gemeinsame Vorgehen als „Best-Practice-Beispiel“ für internationale Ermittlungen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Andreas Pilsl
ÖsterreichDeutschlandNiederlande
Europol
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Deutschlands Vizekanzler Lars Klingbeil auf einem Parteitag der SPD
Unterstützt Verbot
Deutscher Vizekanzler: „AfD will anderes Land“
In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
137.882 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
93.910 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Niederösterreich
Stadt muss heuer sogar den Advent „einsparen“
90.188 mal gelesen
Neunkirchens Bürgermeisterin Klaudia Osztovics ist zutiefst betrübt über die notwendigen ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2170 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Stabil im Parterre: Zum Zustand der Babler-SPÖ
1280 mal kommentiert
Parteichef Babler fühlt sich wohl in seinem Amt als Vizekanzler und Kulturminister.
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1122 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Österreich
Einsatz im Gebirge
Warum Bundesheer zu 50-Quadratmeter-Brand anrückte
Fahndung nach Sprayern
Vandalen beschmierten Railjet von vorne bis hinten
Zahlreiche Festnahmen
Massiver Schlag gegen Bankomatsprenger-Netzwerk
Frage der Woche
Konnten Sie den Sommer genießen?
Klimawandel
Wir werden immer mehr kühlen statt heizen müssen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf