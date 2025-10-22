Vorteilswelt
In den Herbstferien

ÖBB stocken ihre Sitzplätze um 13.000 Stück auf

Salzburg
22.10.2025 20:00
Die ÖBB verstärken für die Herbstferien.
Die ÖBB verstärken für die Herbstferien.(Bild: ÖBB Eisenberger)

Die Herbstferien in Österreich bedeuten erhöhtes Reiseaufkommen. Landesweit erhöhen die ÖBB deshalb ihre Sitzplätze und schaffen zusätzliche Verbindungen auf den wichtigsten Strecken. Alleine über bzw. nach Salzburg gibt es hier einige Extra-Züge.

0 Kommentare

Bereits am Freitag, 24. Oktober, gibt es auf der Westbahnstrecke mehrere Möglichkeiten, um von Wien nach Salzburg zu kommen – und umgekehrt. Von Wien aus nach bzw. über Salzburg fahren hier vier Zusatz-Garnituren, in Richtung Wien zwei. Am Samstag wird in Richtung Salzburg um zwei aufgestockt, in Richtung Wien um drei und am Sonntag gibt es zwei, bzw. einen Extra-Zug. Direkt zu Allerheiligen wird es eine Zusatzverbindung in Richtung Salzburg geben.

Der stärkste Reisetag wird am zweiten November – dem Ende der Herbstferien – erwartet. Hier stellen die ÖBB gleich fünf zusätzliche Zuggarnituren in Richtung Salzburg zur Verfügung. In Richtung Wien sind es sogar sieben. 

  

