ÖBB stocken ihre Sitzplätze um 13.000 Stück auf

Bereits am Freitag, 24. Oktober, gibt es auf der Westbahnstrecke mehrere Möglichkeiten, um von Wien nach Salzburg zu kommen – und umgekehrt. Von Wien aus nach bzw. über Salzburg fahren hier vier Zusatz-Garnituren, in Richtung Wien zwei. Am Samstag wird in Richtung Salzburg um zwei aufgestockt, in Richtung Wien um drei und am Sonntag gibt es zwei, bzw. einen Extra-Zug. Direkt zu Allerheiligen wird es eine Zusatzverbindung in Richtung Salzburg geben.