Zeller Eishockey-Cracks sorgen für Furore

Baumgartners Vertrag verlängert

Sechs Tore und drei Assists konnte er beisteuern. „Ich bekomme viel Spielzeit und wir sind in der Linie gut eingespielt. Für mich passt hier alles, darum habe ich meinen Vertrag auch um zwei Jahre verlängert“, erzählt der 25-Jährige.



Duell mit Bullen verpasst

Der als Saisonziel den Play-off-Einzug ausgibt. Das hat der SCB in der Champions Hockey League bereits geschafft: „Ein super Bewerb, das Beste, was man erleben kann.“ Erlebt hätte er beinahe ein Duell mit den Eisbullen im Achtelfinale: „Es hat nur ein Tor gefehlt, das wäre sehr cool gewesen.“ Stattdessen geht’s gegen Brynäs (Sd).