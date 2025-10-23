Zeller Eishockey-Cracks sorgen für Furore

Die Eishockey-Hochburg Zell am See sollte spätestens seit dem Eisbären-Titel vergangene Saison jeder in Österreich kennen. Aber auch in der Schweiz dürfte dem einen oder anderen Hockey-Fan die Bergstadt ein Begriff sein.
Denn mit Annika Fazokas und Benjamin Baumgartner sorgen zwei waschechte Zeller Asse bei den Eidgenossen für Furore. Fazokas befindet sich bereits in ihrer dritten Saison mit dem EV Zug. „Ich habe mich hier super eingelebt, es ist ein tolles Umfeld“, freut sich die 28-Jährige über die Möglichkeiten, die sie am Zugersee erhält.
Der Saisonstart war gut, wir hatten zuletzt aber Probleme, Tore zu schießen
Benjamin BAUMGARTNER, SC Bern
In der Premierensaison des Frauenteams stieg man gleich in die Swiss Women’s Hockey League auf. Vergangenes Jahr holten sich die Zugerinnen den Schweizer Pokal und drangen in der Liga bis ins Finale vor, da unterlag man allerdings Bern. Ein Ansporn für dieses Jahr: Der EVZ gewann bisher alle elf Spiele, die Pinzgauerin steuerte 14 Punkte (drei Tore, elf Assists) bei – und das als Verteidigerin. „Es ist okay, ich bin ein sehr kritischer Mensch“, erklärt sie.
Anders läuft die Spielzeit bisher für den SC Bern in der National League. Nach 16 Partien haben die Bären gerade einmal 18 Punkte am Konto, sind in der Tabelle nur auf dem zwölften Rang (von 14). „Der Saisonstart war gut, wir hatten zuletzt aber Probleme, Tore zu schießen“, fasst Baumgartner die aktuelle Situation zusammen. Für den es persönlich aber besser läuft.
Baumgartners Vertrag verlängert
Sechs Tore und drei Assists konnte er beisteuern. „Ich bekomme viel Spielzeit und wir sind in der Linie gut eingespielt. Für mich passt hier alles, darum habe ich meinen Vertrag auch um zwei Jahre verlängert“, erzählt der 25-Jährige.
Duell mit Bullen verpasst
Der als Saisonziel den Play-off-Einzug ausgibt. Das hat der SCB in der Champions Hockey League bereits geschafft: „Ein super Bewerb, das Beste, was man erleben kann.“ Erlebt hätte er beinahe ein Duell mit den Eisbullen im Achtelfinale: „Es hat nur ein Tor gefehlt, das wäre sehr cool gewesen.“ Stattdessen geht’s gegen Brynäs (Sd).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.