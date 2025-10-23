Privatbrauerei Stiegl kämpft mit Verlusten

Wegen der anhaltenden Verluste will die Brauerei den Betrieb nun neu aufstellen und das könnte auch Stellenabbau bedeuten, so Bauer: „Natürlich wird es vielleicht an manchen Dingen weniger Personen brauchen als aktuell. Dafür werden neue Themen dazukommen, wo wir wieder zusätzlich Personal benötigen werden.“ 2024 sei der Fokus „auf der Optimierung unserer Logistik-Prozesse“ gelegen, heißt es im Jahresabschluss. In der zweiten Projekt-Phase würden nun vor allem die Bereiche Abfüllung, Verpackung und Intralogistik sowie die Verwaltungsbereiche „kritisch analysiert und ebenfalls an Branchen-Benchmarks angepasst“.