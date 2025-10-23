Architekten planen eine neue „Akropolis“

ALBTRAUM. Tausende Zwangsarbeiter haben den Wald gefällt und das Kloster der Kapuziner gesprengt: Besucher der einstigen Fürsterzbischöflichen Barockstadt fühlen sich wie im alten Rom von Julius Caesar oder am Fuß der Akropolis in Athen. Im Gau-Forum huldigen die Massen ihrem Führer, im Kampfstadion messen Athleten ihre Kräfte, der „Jedermann“ ist abgesetzt, im Festspielhaus zelebrieren Künstler das „germanische Weihespiel von Lamprechtshausen“ und im Verwaltungszentrum spinnen Gestapo-Leute das Netz der Macht. Über die breite Auffahrtsrampe braust das gepanzerte Auto des Gauleiters von der Linzer Gasse hinauf.