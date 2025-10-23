Architekten planen eine neue „Akropolis“

„Die Nazis in Salzburg“, eine Serie von Hans Peter Hasenöhrl – Folge 5: Gau-Halle für die Huldigung, Stadion, Festspielhaus und eine breite Auffahrt: Nur der Weltkrieg stoppt irre Vorhaben. Der „jüdische Jedermann“ sofort abgesetzt: Minister will „germanisches Weihespiel von Lamprechtshausen“.
ALBTRAUM. Tausende Zwangsarbeiter haben den Wald gefällt und das Kloster der Kapuziner gesprengt: Besucher der einstigen Fürsterzbischöflichen Barockstadt fühlen sich wie im alten Rom von Julius Caesar oder am Fuß der Akropolis in Athen. Im Gau-Forum huldigen die Massen ihrem Führer, im Kampfstadion messen Athleten ihre Kräfte, der „Jedermann“ ist abgesetzt, im Festspielhaus zelebrieren Künstler das „germanische Weihespiel von Lamprechtshausen“ und im Verwaltungszentrum spinnen Gestapo-Leute das Netz der Macht. Über die breite Auffahrtsrampe braust das gepanzerte Auto des Gauleiters von der Linzer Gasse hinauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.