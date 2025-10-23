Vor Eishockey-Derby in Zell: „Sind keine Freunde!“

„Wenn die Verantwortlichen in Kitzbühel bis heute nicht verstanden haben, wie das Transferbusiness funktioniert, dann tut mir das fast schon leid. Sie wollten bewusst Unruhe stiften – wir haben mit dem Sweep gegen die Mannschaft, an der sie gescheitert sind, die sportliche Antwort gegeben. Wir arbeiten einfach wesentlich professioneller“, sagte der 34-Jährige, der sich auf das Sportliche konzentrieren möchte und umkämpfte Duelle gegen den Nachbarn als wichtig betrachtet.