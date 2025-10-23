Dieses Wiedersehen macht Red Bull Salzburg Freude

Dezember 2015: Thomas Letsch hilft nach dem Rauswurf von Trainer Peter Zeidler interimistisch auf der Salzburger Bank aus. Gegner: Erst Mattersburg, dann Rapid. Die Bullen gewinnen gegen die Grün-Weißen daheim mit 2:1. Mann des Spiels: Naby Keïta. Dieser gibt damals mit erst 20 Jahren den Takt beim amtierenden Meister vor und ist an beiden Treffern (Tor und Assist) beteiligt. „Er war ein junger und außergewöhnlicher Spieler“, erinnert sich der Übungsleiter zehn Jahre später an den Guineer.