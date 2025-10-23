Vorteilswelt
Ex-Schützling kommt

Dieses Wiedersehen macht Red Bull Salzburg Freude

Salzburg
23.10.2025 06:30
Naby Keita und Thomas Letsch arbeiteten im Jahr 2015 bei Red Bull Salzburg kurz zusammen.
Naby Keita und Thomas Letsch arbeiteten im Jahr 2015 bei Red Bull Salzburg kurz zusammen.(Bild: Tröster Andreas)

Rund ein Jahrzehnt ist es bereits her, dass Naby Keita im Mittelfeld von Red Bull Salzburg die Fäden zog. Am dritten Spieltag der Europa League stattet der Guineer seinem früheren Klub wieder einen Besuch ab. Sein kurzzeitiger Ex-Trainer freut sich auf das Wiedersehen. 

Dezember 2015: Thomas Letsch hilft nach dem Rauswurf von Trainer Peter Zeidler interimistisch auf der Salzburger Bank aus. Gegner: Erst Mattersburg, dann Rapid. Die Bullen gewinnen gegen die Grün-Weißen daheim mit 2:1. Mann des Spiels: Naby Keïta. Dieser gibt damals mit erst 20 Jahren den Takt beim amtierenden Meister vor und ist an beiden Treffern (Tor und Assist) beteiligt. „Er war ein junger und außergewöhnlicher Spieler“, erinnert sich der Übungsleiter zehn Jahre später an den Guineer.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading
Salzburg

