Freilichtmuseum hat seit Kurzem 9000 Förderer

Als „Meilenstein“ feiert das Museum die runde Zahl an Förderern. Kein Wunder, denn kürzlich schlug diese auf 9000 um. Gegründet wurder der Förderverein selbst im Jahr 1981 – drei Jahre, bevor das Museum überhaupt erstmals aufsperrte.
In den vergangenen 44 Jahren sind die Förderer auf die stolze Anzahl von 9000 Mitgliedern angewachsen. Geknackt hat diese runde Zahl Familie Schubert aus Eugendorf.
Neben freiem Eintritt für die Förderer selbst sind diese auch für den Museumsbetrieb und dessen Erweiterung wichtig. Sie haben etwa beim neuen Besucherzentrum und neuen sanitären Anlagen auf dem Gelände mitgeholfen. Auch Arbeiten für noch mehr Barrierefreiheit werden vom Förderverein direkt unterstützt.
