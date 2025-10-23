Pflege-Protest im Spital: „Bogen ist überspannt!

Rund 300 Personen konnten sich im Saal über Details informieren. „Wir fühlen uns ausgebeutet“, sagt eine Gruppe. Alle stimmen zu. Vor allem der geplante Entfall der Pflegeprämie empört die Betroffenen, die in Zeiten großer Personalnot Tag für Tag Großes leisten. Ob die Pflege wirklich mittlerweile gut verdiene? Da will sich niemand äußern. Zwei Pflegekräfte eilen kopfschüttelnd weiter.