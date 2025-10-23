Täglich donnern 80 Güterzüge mehr durch Salzburg

„Wir bereiten uns schon seit Jahren darauf vor“, sagt Gerald Dickinger-Neuwirth, Regionalleiter Streckenmanagement der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die Belastung für die Strecke wird durch die schweren Güterzüge enorm sein. Deshalb wurde der Abschnitt in Salzburg bereits gut in Schuss gebracht. Arbeiten im kommenden Jahr sind nicht möglich. Bei Störungen rückt der ÖBB-Trupp innerhalb von einer halben Stunde an. „Wir haben eine erhöhte Bereitschaft und auch bereits mögliche notwendige Materialien auf Lager, um schnell reagieren zu können“, so Dickinger-Neuwirth. Insgesamt stehen 120 Arbeiter zur Verfügung, die in Schichten rund um die Uhr bereitstehen. Besonders im zweiten Halbjahr wird die Belastung am Höhepunkt sein.