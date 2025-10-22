Krankheit bremste Triathletin frühzeitig aus

Kommende Woche hofft sie, das Training wieder aufnehmen zu können, um sich auf das Jahr 2026 vorzubereiten. Trainingslager steht – im Vergleich zum Frühjahr, als sie in Griechenland war – keines an. „Ich bleibe daheim, da habe ich mein gewohntes Umfeld“, sagt Hehenwarter. Durch die Krankheit hat sie ihr Ziel, bis Ende des Jahres in die Top 200 der Weltrangliste einzuziehen, verfehlt. Nach einer starken Aufholjagd machte sie dennoch fast 300 Plätze im Vergleich zu Februar gut steht derzeit auf Rang 281.