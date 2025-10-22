Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Wochen Schonkost

Krankheit bremste Triathletin frühzeitig aus

Salzburg
22.10.2025 23:00
Linda Hehenwarter.
Linda Hehenwarter.(Bild: Privat)

Triathletin Linda Hehenwarter hat ein gutes Jahr hinter sich. Fast 300 Plätze machte sie in der Weltrangliste gut. Den Schluss hätte sie sich aber anders vorgestellt: Eine Magenentzündung beendete ihre Saison vorzeitig.

0 Kommentare

Vor der Saison das Pfeiffersche Drüsenfieber, zum Schluss eine Magenentzündung. Triathlet-Talent Linda Hehenwarter ist im Kalenderjahr 2025 nicht vom Glück verfolgt. Nach einem starken elften Platz beim Afrikacup in Organ (Alg) reiste die Tennengauerin nach Marokko. Dort zog sie sich aber die Magenentzündung zu, konnte das Rennen deshalb nicht beenden. Was folgte waren Fieber, drei Wochen Schonkost und freilich kein Training. „Deswegen habe ich meine zwei übrigen Europacups gestrichen und bin jetzt in der Saisonpause“, erklärt die 20-Jährige aus Puch.

Lesen Sie auch:
Linda Hehenwarter.
Saisonstart verschoben
Drüsenfieber bremste Triathlon-Talent aus
25.02.2025

Kommende Woche hofft sie, das Training wieder aufnehmen zu können, um sich auf das Jahr 2026 vorzubereiten. Trainingslager steht – im Vergleich zum Frühjahr, als sie in Griechenland war – keines an. „Ich bleibe daheim, da habe ich mein gewohntes Umfeld“, sagt Hehenwarter. Durch die Krankheit hat sie ihr Ziel, bis Ende des Jahres in die Top 200 der Weltrangliste einzuziehen, verfehlt. Nach einer starken Aufholjagd machte sie dennoch fast 300 Plätze im Vergleich zu Februar gut steht derzeit auf Rang 281.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
159.527 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
144.604 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Adabei
Nach Kratky jetzt Rock! Ö3 verliert Kultstimme
109.618 mal gelesen
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf