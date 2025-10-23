ORF verlängert Ski-Serie um weitere Staffel

Die dritte Staffel der Ski-Serie „School of Champions“ ist noch nicht einmal über den Bildschirm geflimmert, da ist schon klar: Das TV-Format wird fortgesetzt! Die vierte Staffel der ORF-Produktion befindet sich gerade in Planung.
Sehr zu Freude auch für das Salzburger Land. Denn das Gasteinertal ist Hauptschauplatz der Erfolgsserie. Für die Fortsetzung seien auch Dreharbeiten in Obertauern angedacht, das teilte Produzent John Lüftner nun mit.
Die heimische Filmwirtschaft freut’s so oder so: Denn hinter der Kamera wirken bei den „School of Champions“ zahlreiche Salzburger Film- und Fernsehschaffende mit. So aller Voraussicht nach auch wieder bei den in den kommenden Wochen beginnenden Dreharbeiten zur vierten Staffel der Serie.
„Wenn das so weitergeht, dann müssen wir auch bald wieder mit Castings nach neuen Hauptdarstellern beginnen. Denn unsere Ski-Asse aus der Serie sind jetzt schon erwachsen“, scherzt Lüftner.
In „School of Champions“ geht es nämlich um den Alltag in einem Elite-Ski-Internat in den Bergen Österreichs. Bevor es so weit ist, erleben die amtierenden Helden aber noch so einige Abenteuer: In der dritten Staffel bricht die gewohnte Welt der Skistars plötzlich zusammen. Sie müssen ihre Karriere und ihr Leben jetzt selbst in die Hand nehmen.
