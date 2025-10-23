Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„School of Champions“

ORF verlängert Ski-Serie um weitere Staffel

Salzburg
23.10.2025 13:00
Emilia Warenski, Marie Theres Müller und das Team bei den Dreharbeiten. Hauptschauplatz der ...
Emilia Warenski, Marie Theres Müller und das Team bei den Dreharbeiten. Hauptschauplatz der Serie ist das Gasteinertal.(Bild: Stefanie Leo)

Die dritte Staffel der Ski-Serie „School of Champions“ ist noch nicht einmal über den Bildschirm geflimmert, da ist schon klar: Das TV-Format wird fortgesetzt! Die vierte Staffel der ORF-Produktion befindet sich gerade in Planung.

0 Kommentare

Sehr zu Freude auch für das Salzburger Land. Denn das Gasteinertal ist Hauptschauplatz der Erfolgsserie. Für die Fortsetzung seien auch Dreharbeiten in Obertauern angedacht, das teilte Produzent John Lüftner nun mit.

Die heimische Filmwirtschaft freut’s so oder so: Denn hinter der Kamera wirken bei den „School of Champions“ zahlreiche Salzburger Film- und Fernsehschaffende mit. So aller Voraussicht nach auch wieder bei den in den kommenden Wochen beginnenden Dreharbeiten zur vierten Staffel der Serie.

Lesen Sie auch:
Kristina Hammer kann sich wieder um den Posten bewerben
„Jeden Euro prüfen“
Festspiel-Präsident gesucht: Posten ausgeschrieben
21.10.2025

„Wenn das so weitergeht, dann müssen wir auch bald wieder mit Castings nach neuen Hauptdarstellern beginnen. Denn unsere Ski-Asse aus der Serie sind jetzt schon erwachsen“, scherzt Lüftner.

Die Tirolerin Emilia Warenski spielt in der Serie Dani Strobl
Die Tirolerin Emilia Warenski spielt in der Serie Dani Strobl(Bild: Stefanie Leo)

In „School of Champions“ geht es nämlich um den Alltag in einem Elite-Ski-Internat in den Bergen Österreichs. Bevor es so weit ist, erleben die amtierenden Helden aber noch so einige Abenteuer: In der dritten Staffel bricht die gewohnte Welt der Skistars plötzlich zusammen. Sie müssen ihre Karriere und ihr Leben jetzt selbst in die Hand nehmen.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
195.846 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
189.474 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
175.534 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf