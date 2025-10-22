Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Länderspielpause

Salzburg-Trainer: „Das spricht für unsere Arbeit“

Salzburg
22.10.2025 22:00
Greta Spinn kämpft mit Österreich in Estland um ein EM-Ticket.
Greta Spinn kämpft mit Österreich in Estland um ein EM-Ticket.(Bild: Michael Meindl - FC Red Bull Salzburg Women)

Salzburgs Frauen stellen zahlreiche Spielerinnen für diverse Nationalteams ab. Für den Klub wie auch die Spielerinnen ist es der Lohn für die tägliche Arbeit. Vier Mädels kämpfen sogar um ein EM-Ticket.

0 Kommentare

Für die Fußball-Frauen ist es die erste Länderspielpause in dieser Saison. Für Red Bull Salzburg bedeutet das: „Wir werden im Training eine kleinere Guppe haben. Ich freue mich auch auf eine etwas ruhigere Arbeitswoche“, sagt Trainer Dusan Pavlovic.

Für acht seiner Spielerinnen geht es aber mit viel Fußball weiter, reisen sie zu diversen Nationalteams. So kämpfen Sara Grabovac, Greta Spinn, Valentina Illinger und Tina Krassnig mit Österreichs U19-Team um ein EM-Ticket. Das Quartett spielt in Estland gegen die Gastgeberinnen, England und Griechenland. „Mit dem Nationalteam habe ich schon sehr viel gesehen und es macht auf jeden Fall Spaß“, ist die Freude bei Spinn groß. 

Salzburg-Spielerinnen bei Nationalteams

Österreich U19: Sara Grabovac, Greta Spinn, Valentina Illinger, Tina Krassnig.

Bosnien-Herzegowina: Aldina Hamzic, Vina Crnoja.

Kroatien: Lucia Orkic.

Kroatien U19: Valentina Akrap.

Auf Abruf in Österreichs A-Team: Sara Grabovac, Greta Spinn, Sophia Schirmbrand, Laura Spinn.

Apropos: Sie und ihre Schwester Laura sind wie Grabovac und Sophia Schirmbrand auch auf Abruf in Österreichs A-Nationalteam, trainiert vom Salzburger Alexander Schriebl. Valentina Akrap spielt mit Kroatiens U19 ein Einladungsturnier.

Aldina Hamzic (li.) und Vina Crnoja (re.) spielen für Bosnien.
Aldina Hamzic (li.) und Vina Crnoja (re.) spielen für Bosnien.(Bild: Christian Hofer - FC Red Bull Salzburg Women)

Bei den Erwachsenen sind Kapitänin Lucia Orkic (Kroatien) sowie Aldina Hamzic und Vina Crnoja (beide Bosnien) nominiert worden. „Das spricht für unsere Arbeit und dafür investieren wir – vor allem die Mädels – Tag für Tag alles“, freut sich der Coach für seine Spielerinnen und hofft, dass alle wieder gesund zurückkehren. „Ich werde natürlich online alles verfolgen!“

Weiter geht es für die in der Bundesliga auf Rang vier liegenden Salzburgerinnen dann am 2. November gegen Altach.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstör“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
159.831 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
150.231 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
127.720 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf