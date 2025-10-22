Salzburg-Trainer: „Das spricht für unsere Arbeit“

Salzburgs Frauen stellen zahlreiche Spielerinnen für diverse Nationalteams ab. Für den Klub wie auch die Spielerinnen ist es der Lohn für die tägliche Arbeit. Vier Mädels kämpfen sogar um ein EM-Ticket.
Für die Fußball-Frauen ist es die erste Länderspielpause in dieser Saison. Für Red Bull Salzburg bedeutet das: „Wir werden im Training eine kleinere Guppe haben. Ich freue mich auch auf eine etwas ruhigere Arbeitswoche“, sagt Trainer Dusan Pavlovic.
Für acht seiner Spielerinnen geht es aber mit viel Fußball weiter, reisen sie zu diversen Nationalteams. So kämpfen Sara Grabovac, Greta Spinn, Valentina Illinger und Tina Krassnig mit Österreichs U19-Team um ein EM-Ticket. Das Quartett spielt in Estland gegen die Gastgeberinnen, England und Griechenland. „Mit dem Nationalteam habe ich schon sehr viel gesehen und es macht auf jeden Fall Spaß“, ist die Freude bei Spinn groß.
Österreich U19: Sara Grabovac, Greta Spinn, Valentina Illinger, Tina Krassnig.
Bosnien-Herzegowina: Aldina Hamzic, Vina Crnoja.
Kroatien: Lucia Orkic.
Kroatien U19: Valentina Akrap.
Auf Abruf in Österreichs A-Team: Sara Grabovac, Greta Spinn, Sophia Schirmbrand, Laura Spinn.
Apropos: Sie und ihre Schwester Laura sind wie Grabovac und Sophia Schirmbrand auch auf Abruf in Österreichs A-Nationalteam, trainiert vom Salzburger Alexander Schriebl. Valentina Akrap spielt mit Kroatiens U19 ein Einladungsturnier.
Bei den Erwachsenen sind Kapitänin Lucia Orkic (Kroatien) sowie Aldina Hamzic und Vina Crnoja (beide Bosnien) nominiert worden. „Das spricht für unsere Arbeit und dafür investieren wir – vor allem die Mädels – Tag für Tag alles“, freut sich der Coach für seine Spielerinnen und hofft, dass alle wieder gesund zurückkehren. „Ich werde natürlich online alles verfolgen!“
Weiter geht es für die in der Bundesliga auf Rang vier liegenden Salzburgerinnen dann am 2. November gegen Altach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.