Salzburg-Trainer: „Das spricht für unsere Arbeit“

Für acht seiner Spielerinnen geht es aber mit viel Fußball weiter, reisen sie zu diversen Nationalteams. So kämpfen Sara Grabovac, Greta Spinn, Valentina Illinger und Tina Krassnig mit Österreichs U19-Team um ein EM-Ticket. Das Quartett spielt in Estland gegen die Gastgeberinnen, England und Griechenland. „Mit dem Nationalteam habe ich schon sehr viel gesehen und es macht auf jeden Fall Spaß“, ist die Freude bei Spinn groß.