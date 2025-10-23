Team-Bonus dank Heimschläfer vor Topspielen

„Wir haben erstmals in dieser Saison die Qual der Wahl bei der Aufstellung“, verrät Obmann Walter Windischbauer. Damit wird man also nicht wie zuletzt auf blutjunge Talente wie den erst zwölfjährigen (!) Alexander Mayer setzen. Der junge Bayer kommt normal in der Landesliga zum Einsatz, half Anfang Oktober ganz oben aus. Diesmal sind alle Legionäre rund um den frisch gebackenen Panamerika-Doppelmeister Guilherme Teodoro dabei.