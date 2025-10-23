Team-Bonus dank Heimschläfer vor Topspielen

Wie Meister Wels startete der UTTC Salzburg mit Sieg, Unentschieden und Niederlage in die neue Bundesliga-Saison. Obwohl es das Los – auswärts warten Freitag und Sonntag die Topteams Baden und Wr. Neustadt – nicht gut mit den Mozartstädtern gemeint hat, sind diese erstaunlich guter Dinge.
„Wir haben erstmals in dieser Saison die Qual der Wahl bei der Aufstellung“, verrät Obmann Walter Windischbauer. Damit wird man also nicht wie zuletzt auf blutjunge Talente wie den erst zwölfjährigen (!) Alexander Mayer setzen. Der junge Bayer kommt normal in der Landesliga zum Einsatz, half Anfang Oktober ganz oben aus. Diesmal sind alle Legionäre rund um den frisch gebackenen Panamerika-Doppelmeister Guilherme Teodoro dabei.
Zudem hilft der Heimschläfer-Bonus von Julian Rzihauschek. Der Neuzugang, der zuletzt mit Spitzenplätzen beim Jugend-WTT Youth Contender in Podgorica (Mon) glänzte, wird erst gar keine Kilometer fressen. Da sein Vater daheim in Niederösterreich großzügig Platz für regelmäßige Trainingsgäste des Filius geschaffen hat, übernachtet auch gleich das ganze Team dort. „Normal sind Reise und Organisation ja doch eine aufwendigere Sache“, freut sich der jüngst erschlankte Manager Windischbauer.
Damen haben ersten Sieg im Visier
Nach dem Aufstieg ins obere Play-off warten die jungen UTTC-Girls rund um Spielertrainerin Ran Li-Kath nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg. Der soll am Wochenende fällig sein, wenn die Tabellennachbarn Graz (Samstag, 15) und Bodensdorf (Sonntag, 10) im Sportzentrum Mitte gastieren.
