Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tischtennis

Team-Bonus dank Heimschläfer vor Topspielen

Salzburg
23.10.2025 09:00
UTTC-Neuzugang Julian Rzihauschek
UTTC-Neuzugang Julian Rzihauschek(Bild: © a.c.schiffleitner)

Wie Meister Wels startete der UTTC Salzburg mit Sieg, Unentschieden und Niederlage in die neue Bundesliga-Saison. Obwohl es das Los – auswärts warten Freitag und Sonntag die Topteams Baden und Wr. Neustadt – nicht gut mit den Mozartstädtern gemeint hat, sind diese erstaunlich guter Dinge.

0 Kommentare

„Wir haben erstmals in dieser Saison die Qual der Wahl bei der Aufstellung“, verrät Obmann Walter Windischbauer. Damit wird man also nicht wie zuletzt auf blutjunge Talente wie den erst zwölfjährigen (!) Alexander Mayer setzen. Der junge Bayer kommt normal in der Landesliga zum Einsatz, half Anfang Oktober ganz oben aus. Diesmal sind alle Legionäre rund um den frisch gebackenen Panamerika-Doppelmeister Guilherme Teodoro dabei.

Lesen Sie auch:
Mohamad Mousavi spielt weiterhin für Salzburg.
Tischtennis-Start
Auf YouTube einen neuen Spieler gefunden
12.09.2025
Kommt aus Berlin
Chinesin soll junges Tischtennis-Team führen
20.06.2025
Tischtennis-Girls
UTTC schafft nach 60 Jahren Erstliga-Rückkehr
29.03.2025

Zudem hilft der Heimschläfer-Bonus von Julian Rzihauschek. Der Neuzugang, der zuletzt mit Spitzenplätzen beim Jugend-WTT Youth Contender in Podgorica (Mon) glänzte, wird erst gar keine Kilometer fressen. Da sein Vater daheim in Niederösterreich großzügig Platz für regelmäßige Trainingsgäste des Filius geschaffen hat, übernachtet auch gleich das ganze Team dort. „Normal sind Reise und Organisation ja doch eine aufwendigere Sache“, freut sich der jüngst erschlankte Manager Windischbauer.

Windischbauer mit den Talenten Alexander Mayer (li.) und Theo Miklin
Windischbauer mit den Talenten Alexander Mayer (li.) und Theo Miklin(Bild: Walter Hofbauer)

Damen haben ersten Sieg im Visier
Nach dem Aufstieg ins obere Play-off warten die jungen UTTC-Girls rund um Spielertrainerin Ran Li-Kath nach drei Spielen noch auf den ersten Sieg. Der soll am Wochenende fällig sein, wenn die Tabellennachbarn Graz (Samstag, 15) und Bodensdorf (Sonntag, 10) im Sportzentrum Mitte gastieren.

Porträt von Walter Hofbauer
Walter Hofbauer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Top-3

Gelesen

Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
172.886 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
170.502 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
143.143 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf