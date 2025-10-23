Vorteilswelt
Vor Fiorentina-Hit

„Der Trainer ist gefordert – das ist nicht Rapid“

Fußball International
23.10.2025 12:30
Trainer Stöger schwört seine Truppe auf Fiorentina ein.
Trainer Stöger schwört seine Truppe auf Fiorentina ein.(Bild: GEPA)

Heute (18.45 Uhr) empfängt Rapid am zweiten Spieltag der Conference League Fiorentina – es ist das Duell zweier Krisenklubs. Das Weststadion ist ausverkauft, aber die Stimmung angespannt. Die „Krone“ hörte sich vorab in Hütteldorf bei den grün-weißen Fans um. Der Tenor ist eindeutig: Etwas stimmt in der Mannschaft nicht, Trainer Stöger ist gefordert...

0 Kommentare

Rund und im Stadion werden die UEFA-Transparente angebracht, das Weststadion für die Conference League gebrandet. Im Fanshop herrscht reger Betrieb, Touristen machen Fotos. In Hütteldorf ist immer etwas los – aber die Sorge bei den Fans wächst: „Irgendetwas stimmt in der Mannschaft nicht, vom Kampf ist nichts zu sehen“, sagt ein Anhänger. „Ich würde die Moral der Truppe hinterfragen, der Trainer ist gefordert“, fordert ein Fan. Das 0:2 gegen den LASK nagt an allen: „Das war Larifari, alles sind nur gestanden, haben zugeschaut. Die Basics müssen sich ändern. Sie wollen Kunststücke machen, aber bringen auf zwei Meter keinen Pass zusammen. Das ist nicht Rapid.“

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Sophie Hartl
Sophie Hartl
