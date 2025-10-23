„Der Trainer ist gefordert – das ist nicht Rapid“

Heute (18.45 Uhr) empfängt Rapid am zweiten Spieltag der Conference League Fiorentina – es ist das Duell zweier Krisenklubs. Das Weststadion ist ausverkauft, aber die Stimmung angespannt. Die „Krone“ hörte sich vorab in Hütteldorf bei den grün-weißen Fans um. Der Tenor ist eindeutig: Etwas stimmt in der Mannschaft nicht, Trainer Stöger ist gefordert...
Rund und im Stadion werden die UEFA-Transparente angebracht, das Weststadion für die Conference League gebrandet. Im Fanshop herrscht reger Betrieb, Touristen machen Fotos. In Hütteldorf ist immer etwas los – aber die Sorge bei den Fans wächst: „Irgendetwas stimmt in der Mannschaft nicht, vom Kampf ist nichts zu sehen“, sagt ein Anhänger. „Ich würde die Moral der Truppe hinterfragen, der Trainer ist gefordert“, fordert ein Fan. Das 0:2 gegen den LASK nagt an allen: „Das war Larifari, alles sind nur gestanden, haben zugeschaut. Die Basics müssen sich ändern. Sie wollen Kunststücke machen, aber bringen auf zwei Meter keinen Pass zusammen. Das ist nicht Rapid.“
