Messi gegen Müller! Fight um Amerikas „Thron“

Am Samstag matchen sich Lionel Messi und Thomas Müller um die Krone der Major League Soccer. „La Pulga“ ist mit Inter Miami der Favorit, die Bayern-Legende peilt mit Vancouver aber die Überraschung an.
Bei den Zahlen wird einem schwindelig: 72 Scorer (Tore und Assists) für Klub und Nationalteam im Jahr 2025 – Messi ist damit noch vor Kylian Mbappe und Harry Kane. Er allein trägt Inter Miami in dieser Spielzeit, „La Pulga“ traf 35-mal in 33 Partien. Eine Bude fehlt ihm noch auf Carlos Vela, um auch noch den Allzeit-Rekord der Major League Soccer für eine Saison zu knacken. Der Back-to-Back MVP ist dem 38-Jährigen sowieso schon sicher, die Krönung fehlt noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.