Messi gegen Müller! Fight um Amerikas „Thron“

Bei den Zahlen wird einem schwindelig: 72 Scorer (Tore und Assists) für Klub und Nationalteam im Jahr 2025 – Messi ist damit noch vor Kylian Mbappe und Harry Kane. Er allein trägt Inter Miami in dieser Spielzeit, „La Pulga“ traf 35-mal in 33 Partien. Eine Bude fehlt ihm noch auf Carlos Vela, um auch noch den Allzeit-Rekord der Major League Soccer für eine Saison zu knacken. Der Back-to-Back MVP ist dem 38-Jährigen sowieso schon sicher, die Krönung fehlt noch.