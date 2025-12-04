Vorteilswelt
Finale in der MLS

Messi gegen Müller! Fight um Amerikas „Thron“

Fußball International
04.12.2025 06:30
Darf Messi auch am Samstag jubeln?
Darf Messi auch am Samstag jubeln?(Bild: EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich)

Am Samstag matchen sich Lionel Messi und Thomas Müller um die Krone der Major League Soccer. „La Pulga“ ist mit Inter Miami der Favorit, die Bayern-Legende peilt mit Vancouver aber die Überraschung an.

Bei den Zahlen wird einem schwindelig: 72 Scorer (Tore und Assists) für Klub und Nationalteam im Jahr 2025 – Messi ist damit noch vor Kylian Mbappe und Harry Kane. Er allein trägt Inter Miami in dieser Spielzeit, „La Pulga“ traf 35-mal in 33 Partien. Eine Bude fehlt ihm noch auf Carlos Vela, um auch noch den Allzeit-Rekord der Major League Soccer für eine Saison zu knacken. Der Back-to-Back MVP ist dem 38-Jährigen sowieso schon sicher, die Krönung fehlt noch.

