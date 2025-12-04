Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorwurf nach Pokal-Hit

„Kein Fairplay“: Bayern gegen Union unsportlich?

Fußball International
04.12.2025 06:21
Rani Khedira (l.) in der Diskussion mit Joshua Kimmich
Rani Khedira (l.) in der Diskussion mit Joshua Kimmich(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)

„Das ist kein Fairplay“, hat Rani Khedira dem FC Bayern nach dessen 3:2-Sieg gegen Union Berlin im DFB-Pokal vorgeworfen, in der zweiten Halbzeit Zeit geschunden zu haben. Vor allem nach Aleksandar Pavlovic‘ Verletzung dauerte es dem Defensivprofi zu lange, bis weitergespielt werden konnte. 

0 Kommentare

Kurz nach der Pause war Pavlovic verletzt liegengeblieben, bis Leon Goretzka für ihn auf den Platz kam, vergingen jedoch einige Minuten. „Ich wünsche Pavlovic natürlich alles Gute, aber der hat zwei Minuten Zeit, sich hinzulegen. Dann ist der Ball wieder im Spiel und dann muss er sich hinlegen und schindet so Zeit, dass sie wechseln können. Das ist kein Fairplay“, urteilte Khedira nach dem Spiel.

Lesen Sie auch:
Leopold Querfeld traf doppelt – aber am Ende jubelten die Bayern.
DFB-Pokal
FC Bayern gewinnt trotz Querfeld-Doppelpack
04.12.2025

Der FC Bayern war durch ein Eigentor von Ilyas Ansah (12.) in Führung gegangen, Harry Kane (24.) erhöhte kurz darauf auf 2:0. Zwar verkürzte ÖFB-Legionär Leopold Querfeld (40.), nach einem weiteren Eigentor – diesmal von Diogo Leite (45+4.) – ging es allerdings mit einem 1:3 aus Sicht der Berliner in die Halbzeitpause. Zwar gelang Querfeld in der 55. Minute dank eines Elfmeters erneut der Anschlusstreffer, es sollte jedoch das letzte Tor des Abends bleiben. Der FC Bayern zog mit einem 3:2-Sieg ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
WM-Mission beginnt
Rangnick ist beim US-Trip die letzte Instanz
Krone Plus Logo
Finale in der MLS
Messi gegen Müller! Fight um Amerikas „Thron“
Vorwurf nach Pokal-Hit
„Kein Fairplay“: Bayern gegen Union unsportlich?
Premier League
Manchester United gegen West Ham ab 21 Uhr LIVE
DFB-Pokal
FC Bayern gewinnt trotz Querfeld-Doppelpack
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine