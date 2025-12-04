„Kein Fairplay“: Bayern gegen Union unsportlich?

Der FC Bayern war durch ein Eigentor von Ilyas Ansah (12.) in Führung gegangen, Harry Kane (24.) erhöhte kurz darauf auf 2:0. Zwar verkürzte ÖFB-Legionär Leopold Querfeld (40.), nach einem weiteren Eigentor – diesmal von Diogo Leite (45+4.) – ging es allerdings mit einem 1:3 aus Sicht der Berliner in die Halbzeitpause. Zwar gelang Querfeld in der 55. Minute dank eines Elfmeters erneut der Anschlusstreffer, es sollte jedoch das letzte Tor des Abends bleiben. Der FC Bayern zog mit einem 3:2-Sieg ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein.