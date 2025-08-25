Vorteilswelt
Action am Schneeberg

Neuer Bikepark nimmt bald gehörig Fahrt auf

Niederösterreich
25.08.2025 11:00
Die ersten Passagen im Bikepark sind bereits fertiggestellt
Die ersten Passagen im Bikepark sind bereits fertiggestellt(Bild: NÖVOG/Frühmann)

Die Bauarbeiten im „Alpen Bikepark Schneeberg“ schreiten gut voran: Zur Eröffnung dürfen sich die Actionsuchenden sogar über eine längere Strecke als ursprünglich erwartet freuen. 

0 Kommentare

Nach rund drei Monaten Bauzeit lässt sich gut erkennen, wo ab dem kommenden Frühjahr Groß wie Klein kräftig in die Pedale treten können. Der „Alpen Bikepark Schneeberg“ im Bezirk Neunkirchen nimmt nämlich schon sichtbare Formen an. Die ersten Passagen sind bereits weit fortgeschritten. Aufgrund leichter Adaptierungen können bei der ersten Ausbaustufe sogar elf statt der ursprünglich angenommen zehn Kilometer an Trails und Lines eröffnet werden, informiert Landesvize Udo Landbauer.

Profis sollen sich dort ebenso wohl fühlen wie Anfänger
Profis sollen sich dort ebenso wohl fühlen wie Anfänger(Bild: NÖVOG/Frühmann)

Ausbau bis Frühjahr 2028
Im Herbst starten dann auch im Tal die Arbeiten. Dort entsteht ein „Riders Playground“ und eine Skills-Area für Anfänger und Kinder. Auch der Wanderweg neben der Sesselbahn wird neu angelegt, um eine bessere Koexistenz von Spaziergängern und Radfahrern zu ermöglichen. Die steilen Passagen wurden dabei durch Stufen entschärft. 

Lesen Sie auch:
Mountainbikeprofi Clemens „C-Dog” Kaudela bringt sein Know-How in die Planung der neuen Lines ...
Neues Bergerlebniss
Alpen Bikepark Schneeberg: Downhill-Spaß ab 2026
13.05.2025

Wie berichtet, werden rund 2,6 Millionen Euro in den Bikepark investiert. Nach der Fertigstellung der letzten von drei Ausbaustufen sollen im Frühjahr 2028 insgesamt 15 Kilometer für Pedalritter zur Verfügung stehen – in allen Schwierigkeitsstufen von blau bis schwarz. 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Niederösterreich

