Neuer Bikepark nimmt bald gehörig Fahrt auf

Nach rund drei Monaten Bauzeit lässt sich gut erkennen, wo ab dem kommenden Frühjahr Groß wie Klein kräftig in die Pedale treten können. Der „Alpen Bikepark Schneeberg“ im Bezirk Neunkirchen nimmt nämlich schon sichtbare Formen an. Die ersten Passagen sind bereits weit fortgeschritten. Aufgrund leichter Adaptierungen können bei der ersten Ausbaustufe sogar elf statt der ursprünglich angenommen zehn Kilometer an Trails und Lines eröffnet werden, informiert Landesvize Udo Landbauer.