Alpen Bikepark Schneeberg: Downhill-Spaß ab 2026

Die neuen Radwege – 15 Kilometer sollen es bis zur endgültigen Fertigstellung sein – werden sich in keiner Weise mit der Schipiste oder den Wanderwegen kreuzen. Die Schipiste, bei der man seit längerem schon auf Kunstschnee verzichtet, war in der letzten Saison überhaupt keinen einzigen Tag in Betrieb. „Und wenn es zu Weihnachten 20 Grad plus hat, können wir uns auch vorstellen, den Bikepark im Winter aufzusperren“, verspricht Hubert Resch, Geschäftsführer der Schneebergbahn.