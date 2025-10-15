FSME-Impfung rettete 10.000 Menschen vor Krankheit

Schwerer Krankheitsverlauf bei rund der Hälfte

Laut Studie wurden zwischen 2000 und 2024 insgesamt 2260 Menschen wegen FSME im Spital behandelt. Davon waren 274 Kinder zwischen einem und 15 Jahren, 1066 Erwachsene im Alter von 16 bis 59 Jahren und 920 Personen über 60. 26 Patientinnen und Patienten – also rund 1,2 Prozent – starben an den Folgen der Erkrankung. Bei fast der Hälfte, konkret bei 1051 Fällen, kam es zu einem schweren Verlauf. Eine ursächliche Behandlung gegen die Erkrankung existiert nicht. Vor allem drohen schwere neurologische Langzeitkomplikationen.