Lastwagen kippte um, Kraftfahrer verletzte sich

Eigentlich war es ein Routinemanöver: Gegen 8.25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Lenker mit seinem Lkw rückwärts am rechten Rheindamm entlang, um auf einem dortigen Firmengelände Kies zu entladen. Allerdings sank der hintere Teil des Lastwagens dabei im sandigen Untergrund ein und rutschte in weiterer Folge in einen steilen Graben ab. Zu allem Pech kippte der Lkw um, wobei der Fahrer auf die Beifahrerseite geschleudert wurde.