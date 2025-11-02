Lastwagen kippte um, Kraftfahrer verletzte sich

Am Freitagmorgen hat sich am Rheindamm in Hard ein folgenschwerer Unfall ereignet: Beim Versuch, eine Kiesladung zu entladen, rutschte ein Kraftfahrer mit seinem Lkw in einen Graben, worauf das tonnenschwere Gefährt umkippte.
Eigentlich war es ein Routinemanöver: Gegen 8.25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Lenker mit seinem Lkw rückwärts am rechten Rheindamm entlang, um auf einem dortigen Firmengelände Kies zu entladen. Allerdings sank der hintere Teil des Lastwagens dabei im sandigen Untergrund ein und rutschte in weiterer Folge in einen steilen Graben ab. Zu allem Pech kippte der Lkw um, wobei der Fahrer auf die Beifahrerseite geschleudert wurde.
Dachscheibe eingeschlagen
Glücklicherweise ist der Vorfall von anderen Mitarbeitern beobachtet worden. Diese eilten sofort zur Hilfe und schlugen die Dachscheibe ein. Der 42-Jährige konnte sich dadurch selbständig aus der Fahrerkabine befreien. Beim Unfall hat er Verletzungen unbestimmten Grades erlitten – er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.