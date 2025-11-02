Vorteilswelt
Arbeitsunfall in Hard

Lastwagen kippte um, Kraftfahrer verletzte sich

Chronik
02.11.2025 14:25
Der verletzte Lkw-Fahrer musste ins Spital gebracht werden.
Der verletzte Lkw-Fahrer musste ins Spital gebracht werden.(Bild: Mathis Fotografie)

Am Freitagmorgen hat sich am Rheindamm in Hard ein folgenschwerer Unfall ereignet: Beim Versuch, eine Kiesladung zu entladen, rutschte ein Kraftfahrer mit seinem Lkw in einen Graben, worauf das tonnenschwere Gefährt umkippte.

Eigentlich war es ein Routinemanöver: Gegen 8.25 Uhr fuhr ein 41-jähriger Lenker mit seinem Lkw rückwärts am rechten Rheindamm entlang, um auf einem dortigen Firmengelände Kies zu entladen. Allerdings sank der hintere Teil des Lastwagens dabei im sandigen Untergrund ein und rutschte in weiterer Folge in einen steilen Graben ab. Zu allem Pech kippte der Lkw um, wobei der Fahrer auf die Beifahrerseite geschleudert wurde.

Dachscheibe eingeschlagen
Glücklicherweise ist der Vorfall von anderen Mitarbeitern beobachtet worden. Diese eilten sofort zur Hilfe und schlugen die Dachscheibe ein. Der 42-Jährige konnte sich dadurch selbständig aus der Fahrerkabine befreien. Beim Unfall hat er Verletzungen unbestimmten Grades erlitten – er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert.

