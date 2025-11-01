Bei Hertha Wels zählt für Bregenz nur ein Sieg

Nun aber wartet mit Wels ein echtes Endspiel auf die Bregenzer. Letzter gegen Drittletzter, ein Kellergipfel, den der Ländle-Klub gewinnen sollte. Dann wäre man wieder mittendrin im Rennen um die Nichtabstiegsplätze, ansonsten weiter weit davon entfernt. Das weiß auch Coach Heraf. „Das Spiel gegen Ried war gut, das Gefühl war cool. Aber gebracht hat es uns nichts, weil wir verloren haben“, sagt der Wiener, „gegen Wels müssen wir gewinnen, sonst bringt es uns wieder nichts.“