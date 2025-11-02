Nachbarschaftshilfe

Schaut man sich die aktuellen Kader der deutschen Bundesligisten genauer an, stellt man fest, dass derzeit 27 Kicker aus Österreich ihr Gebäck in der BRD verdienen. Die meisten davon, nämlich vier, in Bremen, was möglicherweise damit zu tun hat, dass man dort in der Vergangenheit mit Andi Herzog und Bruno Pezzey ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Die restlichen 23 verteilen sich einigermaßen gleichmäßig auf die anderen Clubs; lediglich in Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart, Augsburg und beim HSV glaubt man, auf die Dienste von Spielern aus dem südlichen Nachbarland verzichten zu können. Na ja, man wird sehen, wie lange das gutgeht. Eigentlich könnte man aus diesem Potenzial ein durchaus schlagkräftiges Team formen und es wäre interessant zu sehen, wie sich dieses im deutschen Liga-Alltag behauptet, aber das bleibt leider ein Gedankenspiel.