Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Arbeiten abgeschlossen

Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder befahrbar

Vorarlberg
31.10.2025 17:25
Eines der größten Einzelprojekte war die Errichtung einer neuen Lawinenschutzgalerie im Bereich ...
Eines der größten Einzelprojekte war die Errichtung einer neuen Lawinenschutzgalerie im Bereich Löcherwald zwischen Wald und Dalaas.(Bild: ÖBB)
(Bild: ÖBB)

Gute Nachrichten gibt es für alle Bahnreisenden: Ab 3. November ist die Arlbergbahnstrecke wieder befahrbar, es gibt keinen Schienenersatzverkehr mehr zwischen Bludenz und Ötztal. 

0 Kommentare

Seit 6. Oktober haben die ÖBB insgesamt 150 Einzelmaßnahmen entlang der rund 90 Kilometer langen Strecke im Tag- und Nachtbetrieb umgesetzt. 15.700 Tonnen Schotter wurden aufgetragen, 16.500 Schwellen eingebaut und 21,7 Kilometer neue Schienen verlegt.

35 Tonnen schwere Träger- und Deckenelemente
Größtes Projekt war der Bau einer neuen Lawinenschutzgalerie zwischen Wald und Dalaas. Der rund 90 Meter lange Neubau schützt künftig Bahn und Infrastruktur vor Naturgefahren im hochalpinen Gelände. Während der Sperrzeit wurden bis zu 35 Tonnen schwere Träger- und Deckenelemente mit zwei Telekränen eingehoben. Zusätzlich wurde der Unterbau saniert und ein neues digitales Monitoringsystem eingebaut, das geotechnische Veränderungen in Echtzeit erfasst.

Arbeiten an der neuen Lawinenschutzgalerie.
Arbeiten an der neuen Lawinenschutzgalerie.(Bild: ÖBB)
Der Bahnhof Schönwies in Tirol wurde ebenfalls saniert.
Der Bahnhof Schönwies in Tirol wurde ebenfalls saniert.(Bild: ÖBB)
Gearbeitet wurde am Tag und in der Nacht.
Gearbeitet wurde am Tag und in der Nacht.(Bild: ÖBB)
Über 150 Einzelmaßnahmen in Vorarlberg und Tirol standen auf dem Programm.
Über 150 Einzelmaßnahmen in Vorarlberg und Tirol standen auf dem Programm.(Bild: ÖBB)

Am 25. Oktober führten Asfinag und ÖBB gemeinsam mit den Blaulichtorganisationen von Tirol und Vorarlberg eine großangelegte Notfallübung im Arlberg-Straßentunnel durch. Über 400 Beteiligte, darunter Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettung und ÖBB Betriebsfeuerwehr, sowie Statisten, probten ein realitätsnahes Szenario. Die Erkenntnisse aus dieser Übung fließen direkt in das Notfallmanagement der ÖBB ein.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
4° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 15°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.483 mal gelesen
Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
91.079 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
87.118 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Vorarlberg
Im Heimdoppel
Die Pioneers Vorarlberg wollen jetzt nachlegen
Arbeiten abgeschlossen
Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder befahrbar
Wirbel um Förderungen
Wurde Museum in Landeschef-Heimat bevorzugt?
Dornbirner Stadtspital
Trennung von Geburtenhilfe oder Orthopädie?
Schlüsselübergabe
Kapuzinerkloster: Neues Leben für altes Gebäude
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf