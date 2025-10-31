Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder befahrbar

35 Tonnen schwere Träger- und Deckenelemente

Größtes Projekt war der Bau einer neuen Lawinenschutzgalerie zwischen Wald und Dalaas. Der rund 90 Meter lange Neubau schützt künftig Bahn und Infrastruktur vor Naturgefahren im hochalpinen Gelände. Während der Sperrzeit wurden bis zu 35 Tonnen schwere Träger- und Deckenelemente mit zwei Telekränen eingehoben. Zusätzlich wurde der Unterbau saniert und ein neues digitales Monitoringsystem eingebaut, das geotechnische Veränderungen in Echtzeit erfasst.