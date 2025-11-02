13-Jähriger nach Familienstreit davongelaufen

Bange Stunden musste eine deutsche Familie am Samstagabend durchleben. Nach einem Streit während der Rückfahrt nach Deutschland hatte sich der 13-jährige Sohn in Vorarlberg aus dem Staub gemacht. Zum Glück endete die Sache Glück glimpflich.
Die Familie hatte einige Tage Urlaub gemacht, am frühen Samstagabend ging es zurück nach Deutschland. Allerdings verlief die Rückreise nicht ganz friktionsfrei. Auf der Rheintalautobahn griff der 13-jährige Sohn dem Vater wiederholt ins Lenkrad, dieser sah sich schließlich dazu gezwungen, auf Höhe Götzis von der Autobahn abzufahren. Auf einem Parkplatz eskalierte die Lage dann völlig: Es kam zu einem lautstarken Streit, schließlich nahm der Vater seinem Filius das Mobiltelefon ab. Der 13-Jährige nahm daraufhin Reißaus und verschwand aus dem Blickfeld der Eltern.
Wie vom Erdboden verschluckt
Diese machten sich wenig später auf die Suche nach dem jungen Mann, konnten ihn aber nicht auffinden. Folglich wurde die Polizei Götzis alarmiert. Da ein Unfall oder eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnten, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Vorderland und der Kummenbergregion ein. An der Suche beteiligt waren die Feuerwehr Götzis, die Bergrettung Hohenems inklusive einer Hundestaffel sowie 30 Polizeibeamte, darunter auch eine Drohneneinheit. Darüber hinaus wurde auch noch die deutsche Bundespolizei im Landkreis Lindau über den Sachverhalt informiert.
Wohlauf aufgefunden
Doch der 13-Jährige blieb wie von Erdboden verschluckt – bis um 22.20 Uhr die erlösende Nachricht kam: Ein Verwandter aus Deutschland meldete telefonisch, dass der Bursche nahe der Wohnadresse der Familie wohlauf und unverletzt aufgegriffen werden konnte. Er hatte sich also von Götzis allein bis zu seinem Heimatort nahe Lindau durchgeschlagen. Es wird familienintern wohl noch einiges zu bereden gegeben haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.