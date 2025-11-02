Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Suchaktion im Ländle

13-Jähriger nach Familienstreit davongelaufen

Chronik
02.11.2025 12:12
Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte hat am Samstagabend nach einem 13-jährigen Ausreißer gesucht.
Ein Großaufgebot an Einsatzkräfte hat am Samstagabend nach einem 13-jährigen Ausreißer gesucht.(Bild: P. Huber)

Bange Stunden musste eine deutsche Familie am Samstagabend durchleben. Nach einem Streit während der Rückfahrt nach Deutschland hatte sich der 13-jährige Sohn in Vorarlberg aus dem Staub gemacht. Zum Glück endete die Sache Glück glimpflich.

0 Kommentare

Die Familie hatte einige Tage Urlaub gemacht, am frühen Samstagabend ging es zurück nach Deutschland. Allerdings verlief die Rückreise nicht ganz friktionsfrei. Auf der Rheintalautobahn griff der 13-jährige Sohn dem Vater wiederholt ins Lenkrad, dieser sah sich schließlich dazu gezwungen, auf Höhe Götzis von der Autobahn abzufahren. Auf einem Parkplatz eskalierte die Lage dann völlig: Es kam zu einem lautstarken Streit, schließlich nahm der Vater seinem Filius das Mobiltelefon ab. Der 13-Jährige nahm daraufhin Reißaus und verschwand aus dem Blickfeld der Eltern.

Wie vom Erdboden verschluckt
Diese machten sich wenig später auf die Suche nach dem jungen Mann, konnten ihn aber nicht auffinden. Folglich wurde die Polizei Götzis alarmiert. Da ein Unfall oder eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnten, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Vorderland und der Kummenbergregion ein. An der Suche beteiligt waren die Feuerwehr Götzis, die Bergrettung Hohenems inklusive einer Hundestaffel sowie 30 Polizeibeamte, darunter auch eine Drohneneinheit. Darüber hinaus wurde auch noch die deutsche Bundespolizei im Landkreis Lindau über den Sachverhalt informiert.

Wohlauf aufgefunden
Doch der 13-Jährige blieb wie von Erdboden verschluckt – bis um 22.20 Uhr die erlösende Nachricht kam: Ein Verwandter aus Deutschland meldete telefonisch, dass der Bursche nahe der Wohnadresse der Familie wohlauf und unverletzt aufgegriffen werden konnte. Er hatte sich also von Götzis allein bis zu seinem Heimatort nahe Lindau durchgeschlagen. Es wird familienintern wohl noch einiges zu bereden gegeben haben.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
10° / 10°
Symbol starker Regen
Bludenz
10° / 11°
Symbol starker Regen
Dornbirn
11° / 12°
Symbol starker Regen
Feldkirch
10° / 12°
Symbol starker Regen

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
163.941 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
119.460 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
115.795 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Chronik
Suchaktion im Ländle
13-Jähriger nach Familienstreit davongelaufen
Ach, übrigens...
Nachbarschaftshilfe
NHL
Rossi scort bei 5:2-Sieg von Minnesota
Krone Plus Logo
Küchenschlacht
Heißkalte Erfahrung: Kochen mit den Profis
Vor Austria Klagenfurt
Turbulenzen sollen die Lustenauer nicht ablenken
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf