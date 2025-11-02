13-Jähriger nach Familienstreit davongelaufen

Wie vom Erdboden verschluckt

Diese machten sich wenig später auf die Suche nach dem jungen Mann, konnten ihn aber nicht auffinden. Folglich wurde die Polizei Götzis alarmiert. Da ein Unfall oder eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnten, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen im Bereich Vorderland und der Kummenbergregion ein. An der Suche beteiligt waren die Feuerwehr Götzis, die Bergrettung Hohenems inklusive einer Hundestaffel sowie 30 Polizeibeamte, darunter auch eine Drohneneinheit. Darüber hinaus wurde auch noch die deutsche Bundespolizei im Landkreis Lindau über den Sachverhalt informiert.