Austrias Dragovic: „Das ist nicht unser Anspruch“

Austria Wiens 1:2-Niederlage in der Südstadt gegen Hartberg war die bereits dritte Pleite aus den vergangenen vier Ligaspielen. In der Defensive verteilte Violett wieder einmal Geschenke. Vorne konnte die Helm-Truppe kaum gefährlich werden.
Nach dem Schlusspfiff sprintete Trainer Stephan Helm sofort zum Gästesektor, applaudierte den violetten Fans für die abermals tolle Unterstützung in der Südstadt. Wo bei der Wiener Austria jedoch Frust herrschte, weil die Veilchen auch gegen Hartberg nicht anschreiben konnten, beim 1:2 die bereits dritte Pleite in den vergangenen vier Ligaspielen kassierten!
