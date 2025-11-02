Austrias Dragovic: „Das ist nicht unser Anspruch“

Nach dem Schlusspfiff sprintete Trainer Stephan Helm sofort zum Gästesektor, applaudierte den violetten Fans für die abermals tolle Unterstützung in der Südstadt. Wo bei der Wiener Austria jedoch Frust herrschte, weil die Veilchen auch gegen Hartberg nicht anschreiben konnten, beim 1:2 die bereits dritte Pleite in den vergangenen vier Ligaspielen kassierten!