Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Nach erneuter Pleite

Austrias Dragovic: „Das ist nicht unser Anspruch“

Bundesliga
02.11.2025 18:30
Die Wiener Austria um Aleks Dragovic (15) hatte gegen Hartberg das Nachsehen.
Die Wiener Austria um Aleks Dragovic (15) hatte gegen Hartberg das Nachsehen.(Bild: GEPA)

Austria Wiens 1:2-Niederlage in der Südstadt gegen Hartberg war die bereits dritte Pleite aus den vergangenen vier Ligaspielen. In der Defensive verteilte Violett wieder einmal Geschenke. Vorne konnte die Helm-Truppe kaum gefährlich werden.

0 Kommentare

Nach dem Schlusspfiff sprintete Trainer Stephan Helm sofort zum Gästesektor, applaudierte den violetten Fans für die abermals tolle Unterstützung in der Südstadt. Wo bei der Wiener Austria jedoch Frust herrschte, weil die Veilchen auch gegen Hartberg nicht anschreiben konnten, beim 1:2 die bereits dritte Pleite in den vergangenen vier Ligaspielen kassierten!

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Hartberg
Ligaspiel

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
165.501 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
131.752 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.738 mal gelesen
Mehr Bundesliga
Bundesliga im TICKER
LIVE: Eigentor! Rapid dreht Hit gegen Sturm Graz
Krone Plus Logo
Nach erneuter Pleite
Austrias Dragovic: „Das ist nicht unser Anspruch“
Krone Plus Logo
Feldhofer nach Sieg:
„Der GAK ist derzeit ein noch schlafender Riese!“
Vor Spitzenspiel
Rapid-Ultras „grüßen“ mit spezieller Choreografie
Zwei Tore aberkannt
Umkämpfte Partie! Remis zwischen WAC und WSG Tirol

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf