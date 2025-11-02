Lustenau siegte dank einer doppelten Premiere

„Ich bin sehr glücklich darüber, aber wichtiger als mein Tor ist, dass wir gewonnen haben“, fasste Clermont-Leihgabe Bouchenna zusammen. Der 19-Jährige ließ vor allem vor der Pause sein großes Potenzial aufblitzen und zeigte, welch technisch beschlagener Spieler er ist. Klagenfurts Verteidigung bekam ihn kaum in den Griff. „Wir alle haben ein gutes Spiel gemacht und nun wollen wir auch die nächsten gewinnen“, hofft Bouchenna, dass es noch lange so weitergeht. „In dieser Liga muss man körperlich sehr präsent sein, auch in dieser Hinsicht möchte ich mich weiterentwickeln.“