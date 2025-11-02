Lustenau siegte dank einer doppelten Premiere

Mit dem 2:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt haben die Lustenauer den Anschluss an die Spitze geschafft. Dank zweier Premierentreffer – Mohamed-Amine Bouchenna und Robin Voisine trafen zum ersten Mal für die Grün-Weißen.
Festivals francais – französische Festspiele bekamen die 2463 Fans am Sonntagvormittag in Lustenau zu sehen. Denn mit Mohamed-Amine Bouchenna (10.) und Robin Voisine (15.) erzielten zwei Spieler der „Grande Nation“ die entscheidenden Treffer beim 2:0-Sieg über Klagenfurt. Chapeau! Für beide waren es ihre ersten Tore im Lustenauer Dress und damit auch persönlich ein ganz besonderes Erlebnis.
„Ich bin sehr glücklich darüber, aber wichtiger als mein Tor ist, dass wir gewonnen haben“, fasste Clermont-Leihgabe Bouchenna zusammen. Der 19-Jährige ließ vor allem vor der Pause sein großes Potenzial aufblitzen und zeigte, welch technisch beschlagener Spieler er ist. Klagenfurts Verteidigung bekam ihn kaum in den Griff. „Wir alle haben ein gutes Spiel gemacht und nun wollen wir auch die nächsten gewinnen“, hofft Bouchenna, dass es noch lange so weitergeht. „In dieser Liga muss man körperlich sehr präsent sein, auch in dieser Hinsicht möchte ich mich weiterentwickeln.“
Zündstoff im Derby
Mit dem zweiten Sieg in Serie hat die Austria die Umfaller des Spitzenduos optimal genützt und den Anschluss nach ganz oben wieder hergestellt. Der Erfolg über Klagenfurt war aufgrund einer überragenden ersten Halbzeit hochverdient – da hätte man auch noch zwei weitere Treffer erzielen können. „Nach der Pause kamen wir nicht mehr so gut ins Spiel“, resümierte Trainer Markus Mader, der einige Umstellungen vornahm. Lustenau ist für das Derby am Samstag gerüstet. „Da ist sicher jede Menge Zündstoff drin“, freut sich der Trainer bereits darauf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.