Turbulenzen sollen die Lustenauer nicht ablenken

Kampf um Punkte

Finanziell zählen die Kärntner ebenso zu den Sorgenkindern der Liga. Eine Übernahme des hoch verschuldeten Klubs scheiterte zuletzt, allerdings hat Klagenfurt die Verbindlichkeiten gegenüber Finanzamt und Krankenkasse beglichen. All das wird bei der Sonntags-Matinee ab 10.30 Uhr aber ohnehin keine Rolle spielen. Da zählt nur der Kampf um Tore und Punkte. Austria-Trainer Markus Mader: „Wichtig wird sein, dass wir uns gut bewegen, in die Tiefe kommen und nach Ballverlusten sofort reagieren.“ Bis auf Nico Gorzel ist der Kader vollzählig. Bei Klagenfurt fehlt unter anderem der Ex-Lustenauer Alexander Ranacher.