Das spart eine Familie, die auf Eigenmarken setzt

Die hohe Inflation lässt Österreich auch im Oktober nicht los, die Preise stiegen im Vergleich zum Vorjahr desselben Monats um vier Prozent. Besonders bei Lebensmitteln sind die Preissteigerungen spürbar. Krone+ hat sich daher angesehen, wie man im Supermarkt Geld sparen kann. Kleiner Spoiler: Eigenmarken!
Kaffee, Öle, Nudeln, Schokolade, Butter – die Preistreiber der letzten Monate und Jahre sind rasch gefunden. Im Supermarkt ist die hohe Inflation seit dem Start des Ukraine-Krieges für den Österreicher am deutlichsten spürbar. So stieg der Kaffeepreis innerhalb eines Jahres um 57 Prozent, Sonnenblumenöl wurde sogar um 63 Prozent teurer.
