Coach bedient: „Es war ein grausames Spiel!“

Einen Cut setzte Austria Klagenfurt im Sommer! Denn die U17 strich man, dafür gründete man in der 2. Klasse C eine Spielgemeinschaft mit Moosburg. „Es ist besser, in der 2. Klasse aufzulaufen, als in der U17“, so Moosburgs Sportboss Marko Petricevic.