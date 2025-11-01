„Übere“: ein Dialektwort mit vielen Bedeutungen

Übere bedeutet im Alemannischen so viel wie hinüber und wird wie in der Hochsprache meist dazu verwendet, um geografische Verhältnisse auszudrücken – etwa dann, wenn ein Fluss, eine Grenze oder auch nur eine Straße über- resp. durchquert werden muss, um auf eine andere Seite zu gelangen („Mir sind früher all uf d’Schwizer Sita übere ge ikofa“).