Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vögels Lexikon“

„Übere“: ein Dialektwort mit vielen Bedeutungen

Vorarlberg
01.11.2025 15:41
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute steht der vielseitige Begriff „übere“ im Fokus. 

0 Kommentare

Übere bedeutet im Alemannischen so viel wie hinüber und wird wie in der Hochsprache meist dazu verwendet, um geografische Verhältnisse auszudrücken – etwa dann, wenn ein Fluss, eine Grenze oder auch nur eine Straße über- resp. durchquert werden muss, um auf eine andere Seite zu gelangen („Mir sind früher all uf d’Schwizer Sita übere ge ikofa“).

Daneben wird das Adverb übere im Dialekt häufig eingesetzt, um eine Grenzüberschreitung im übertragenen Sinne durch einen Menschen zu beschreiben, wobei diese zusätzlich genauer erklärt werden muss, um inhaltliche Klarheit zu schaffen.

So kann „er ischt übere“ beispielsweise je nach Kontext bedeuten: a) dass ein Mensch sturzbetrunken ist bis hin zur Ohnmacht („Er hot sövel gsoffa, dass er übere ischt“), oder er b) sogar soeben verstorben ist („I glob, etz ischr übere“), oder aber c) dass der Gemeinte dem Wahnsinn anheimgefallen ist oder zumindest jenem, was der Sprecher persönlich als Wahnsinn erachtet („Mit dem red i doch gär numma – der ischt jo übere!“).

Eine positivere Verwendung von übere findet sich dagegen im allseits verbreiteten Neujahrwunsch „Konnd guat übere!“, womit der glückliche Übertritt ins neue Jahr gemeint ist.

Je nach Dafürhalten positiv oder negativ verstanden wird das Umstandswort übere im Zusammenhang mit einer schwangeren Frau, deren Geburtstermin sich bereits über das prognostizierte Datum hinaus in die Länge zieht: „Jetzt isch se scho a Wocha übere!“

Porträt von Stefan Vögel
Stefan Vögel
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 14°
Symbol bedeckt
Bludenz
7° / 16°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
5° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
154.134 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
110.883 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
109.694 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Vorarlberg
„Vögels Lexikon“
„Übere“: ein Dialektwort mit vielen Bedeutungen
Schönste Wanderrouten
Die alte Burgruine Blatten: Zeitreise im Rheintal
Schneiders Brille
„Geschtern warscht du noch im Engl, …“
Ein Fall fürs Gericht
Millionenpleite im Erbfall des Unternehmers Wolff
Im Abstiegskampf
Bei Hertha Wels zählt für Bregenz nur ein Sieg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf