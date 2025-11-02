Wallner: „Nicht die Zeit für Insellösungen“

In der Diskussion um die künftige Gestaltung der Vorarlberger Spitalslandschaft ist der Ton schärfer geworden. Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler (SPÖ), dessen Stadt das einzige Krankenhaus außerhalb der Landeskrankenhaus-Betriebsgesellschaft betreibt, hatte dem Land mangelnde Transparenz bei den Reformplänen vorgeworfen. Jetzt hat sich auch Landeschef Markus Wallner in aller Klarheit zu Wort gemeldet.
Nachdem am vergangenen Montag durchgesickert war, dass die Geburtenhilfe und die Kinderabteilung des Dornbirner Stadtspitals nach Bregenz ins Landeskrankenhaus verlegt werden sollen, dafür aber die Abteilung „Orthopädie & Traumatologie“ nach Dornbirn wandern soll – oder umgekehrt –, sind die Belegschaften der betreffenden Krankenhäuser verunsichert. Dornbirns Bürgermeister Markus Fäßler vermisst eine Kommunikation auf Augenhöhe und beklagt mangelnde Transparenz. Er monierte unter anderem, dass er den Mitarbeitern des Stadtspitals bei einer Versammlung am Donnerstagabend keine konkrete Perspektive habe aufzeigen können, weil er von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, die er am Tag zuvor zu einem Gespräch getroffen hatte, „im Unklaren gelassen“ worden sei.
Rüscher zeigt sich verwundert
Rüscher selbst hat allerdings eine andere Sicht auf die Dinge: „Mit Verwunderung nimmt das Land Vorarlberg (...) einzelne Aussagen in der aktuellen Diskussion zur künftigen Spitalsstruktur im Unterland zur Kenntnis“, lässt sie per Aussendung wissen. Schließlich werde das Projekt „Vorarlberger Spitalscampus“ bereits seit 2014 erarbeitet, alle namhaften Vertreter der Spitäler und der Stadt Dornbirn seien dabei involviert. Seit dem Frühjahr laufe zudem „ein intensiver Beteiligungsprozess mit über 300 Mitwirkenden“ bezüglich möglicher Zusammenlegungen von Abteilungen. Im Zuge dieser Planungen habe man der Stadt Dornbirn „sämtliche Analysen und Unterlagen – rund 900 Seiten – zur Verfügung gestellt“.
„Uns ist sehr bewusst, dass gerade offene, partizipative Prozesse auch Verunsicherung auslösen können – weil eben noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden. Gleichzeitig ist genau das die Voraussetzung für echte Mitgestaltung.“
Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP)
Pressekonferenz am Donnerstag
Andererseits hat die Landesrätin Verständnis dafür, dass die Thematik teils sehr emotional diskutiert wird: „Uns ist sehr bewusst, dass gerade offene, partizipative Prozesse auch Verunsicherung auslösen können – weil eben noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen wurden. Gleichzeitig ist genau das die Voraussetzung für echte Mitgestaltung.“
Wallner spricht Klartext
Womöglich wird am Donnerstag Licht ins Dunkel gebracht. Für diesen Tag ist nämlich eine Pressekonferenz zum Thema „Regionaler Strukturplan“ angekündigt. Landeshauptmann Markus Wallner hat am Sonntag verlautbaren lassen, dass nun die „Zeit für Entscheidungen“ gekommen sei. Mit der geplanten Spitalsreform werde man die Weichen „für ein modernes, starkes und vernetztes Gesundheitssystem“ stellen: „Wir nehmen die Verantwortung wahr, die Spitalslandschaft so aufzustellen, dass sie den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerecht wird. Der Zugang für alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum System – auch zur Spitzenmedizin – ist das Ziel. Andere Bundesländer reden über solche Gesamtreformen – wir setzen sie um.“
Wir nehmen die Verantwortung wahr, die Spitalslandschaft so aufzustellen, dass sie den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerecht wird. Der Zugang für alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum System – auch zur Spitzenmedizin – ist das Ziel. Andere Bundesländer reden über solche Gesamtreformen – wir setzen sie um.
Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP)
„Keine Doppelgleisigkeiten“
Auch zur Diskussion mit der Stadt Dornbirn äußert sich der Landeschef – und zwar sehr deutlich: „Es ergibt keinen Sinn, weiter an Doppelgleisigkeiten festzuhalten. Mein Ansatz ist es, einen abgestimmten Weg zu finden. Die Hand ist weiterhin ausgestreckt, aber klar ist: Im Sinne des Ganzen braucht es jetzt eine Entscheidung. Spitzenmedizin kann künftig nur gewährleistet werden, wenn wir die Versorgung gemeinsam planen. Es ist nicht die Zeit für Insellösungen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.