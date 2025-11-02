Wallner: „Nicht die Zeit für Insellösungen“

Wallner spricht Klartext

Womöglich wird am Donnerstag Licht ins Dunkel gebracht. Für diesen Tag ist nämlich eine Pressekonferenz zum Thema „Regionaler Strukturplan“ angekündigt. Landeshauptmann Markus Wallner hat am Sonntag verlautbaren lassen, dass nun die „Zeit für Entscheidungen“ gekommen sei. Mit der geplanten Spitalsreform werde man die Weichen „für ein modernes, starkes und vernetztes Gesundheitssystem“ stellen: „Wir nehmen die Verantwortung wahr, die Spitalslandschaft so aufzustellen, dass sie den Anforderungen der nächsten Jahrzehnte gerecht wird. Der Zugang für alle Vorarlbergerinnen und Vorarlberger zum System – auch zur Spitzenmedizin – ist das Ziel. Andere Bundesländer reden über solche Gesamtreformen – wir setzen sie um.“