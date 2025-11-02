Die „Migge“, ein besonderes Gebäck aus dem Ländle

Das Wort Migge stammt nachweislich vom lateinischen Hauptwort mica (Krümchen) ab, und die nach beiden Seiten hin zugespitzte Form des Brotes wurde wiederum Namensgeber für eine völlig andere Art der deutschen Micke: den gleichnamigen Richt-, Brems- oder Blockierkeil, welchen man einst unter ein Kutschen- oder Geschützrad klemmte, um die Schussrichtung zu stabilisieren und ein Wegrollen zu verhindern.