Traurige Bilanz

526 Verkehrstote seit 2000 allein in Vorarlberg

Vorarlberg
01.11.2025 06:04

Obwohl die Zahl der Verkehrstoten in Vorarlberg im Vergleich mit früheren Dekaden rückläufig ist, gibt es immer noch großen Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit. 

Dieser Tage wird überall im Land der Toten gedacht. Besonders bitter ist es, wenn ein Mensch ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird, etwa durch einen Verkehrsunfall. „Für Angehörige ist der Unfalltod besonders schlimm. Ein Mensch, mit dem man gestern noch geredet und gelacht hat, ist plötzlich nicht mehr da“, so VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky. Allein in diesem Jahr sind auf Vorarlbergs Straßen elf Personen gestorben – das sind um vier mehr als 2024 zu dieser Zeit. Seit dem Jahr 2000 gab es 526 Verkehrstote zu beklagen. Zudem werden viele Menschen im Straßenverkehr schwer verletzt, etliche leiden ihr ganzes Leben unter den Unfallfolgen.

Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit
Immerhin: Die Zahl der tödlichen Unfälle hat im Vergleich zu früheren Jahrzehnten tendenziell abgenommen. Dennoch ortet der VCÖ nach wie vor großen Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit. Das gilt vor allem für Freilandstraßen, auf denen das tödliche Unfallrisiko sehr hoch ist. Laut VCÖ könnten bei einer Reduzierung des Tempolimits von 100 auf 80 km/h viele folgenschwere Kollisionen verhindert werden. Auch der Rückbau von Raserstrecken trage dazu bei, schwere Unfälle zu vermeiden. Weitere zentrale Forderungen des Verkehrsclubs sind verstärkte Tempokontrollen sowie ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet, die Schaffung verkehrsberuhigter Zonen und der Ausbau des Radwegnetzes.  

Telefonieren am Steuer kein Kavaliersdelikt
Jeder vierte tödliche Verkehrsunfall im Vorjahr in Österreich war die Folge von Ablenkung und Unachtsamkeit. Deshalb ist den meisten EU-Staaten Handy am Steuer ein Delikt im Vormerksystem, in Österreich hingegen nicht. „Im Interesse der Verkehrssicherheit der Bevölkerung sollte die Bundesregierung das ändern. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so langsam wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, verdeutlicht Jaschinsky die Problematik.

Vorarlberg
