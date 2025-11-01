526 Verkehrstote seit 2000 allein in Vorarlberg

Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit

Immerhin: Die Zahl der tödlichen Unfälle hat im Vergleich zu früheren Jahrzehnten tendenziell abgenommen. Dennoch ortet der VCÖ nach wie vor großen Verbesserungsbedarf in Sachen Sicherheit. Das gilt vor allem für Freilandstraßen, auf denen das tödliche Unfallrisiko sehr hoch ist. Laut VCÖ könnten bei einer Reduzierung des Tempolimits von 100 auf 80 km/h viele folgenschwere Kollisionen verhindert werden. Auch der Rückbau von Raserstrecken trage dazu bei, schwere Unfälle zu vermeiden. Weitere zentrale Forderungen des Verkehrsclubs sind verstärkte Tempokontrollen sowie ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ortsgebiet, die Schaffung verkehrsberuhigter Zonen und der Ausbau des Radwegnetzes.

Telefonieren am Steuer kein Kavaliersdelikt

Jeder vierte tödliche Verkehrsunfall im Vorjahr in Österreich war die Folge von Ablenkung und Unachtsamkeit. Deshalb ist den meisten EU-Staaten Handy am Steuer ein Delikt im Vormerksystem, in Österreich hingegen nicht. „Im Interesse der Verkehrssicherheit der Bevölkerung sollte die Bundesregierung das ändern. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so langsam wie ein Alkolenker mit 0,8 Promille“, verdeutlicht Jaschinsky die Problematik.