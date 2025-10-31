Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Heimdoppel

Die Pioneers Vorarlberg wollen jetzt nachlegen

Vorarlberg
31.10.2025 18:27
Das erste Saisonduell mit Fehervar gewannen die Pioneers mit 4:1.
Das erste Saisonduell mit Fehervar gewannen die Pioneers mit 4:1.(Bild: pioneersvorarlberg/rothmund)

Teil eins der Heimspielwoche in der ICE Hockey League haben die Pioneers Vorarlberg mit dem Overtime-Sieg gegen Meister Salzburg bereits ganz stark abgeschlossen. Nun wollen die Ländle-Cracks in den weiteren zwei Spielen in der Vorarlberghalle gegen Fehervar und den KAC nachlegen.

0 Kommentare

Bereits Samstag (16) empfangen Headcoach Hannes Nygard und seine Mannschaft Hydro Fehervar. Und gegen die Ungarn waren die Pioneers in dieser Saison bereits einmal erfolgreich – beim 4:1-Auswärtssieg zeigten die Feldkircher eine überzeugende Leistung. Der Rückstand auf Fehervar beträgt derzeit sechs Punkte, den Wollen die Pioneers verkürzen. Die Gäste verloren zuletzt vier Spiele in Serie und trennten sich kürzlich von Headcoach David Kiss. „Hoffentlich können wir das Momentum vom Salzburg-Sieg mitnehmen“, sagt PIV-Stürmer Collin Adams, der den Siegtreffer gegen die Mozartstädter markiert hatte, „gegen Fehervar müssen wir in der Defensive gut stehen und dann unser Tempo zu unserem Vorteil nützen.“

Pioneers-Headcoach Hannes Nygard.
Pioneers-Headcoach Hannes Nygard.(Bild: GEPA)

KAC im Flow
Schon am Sonntag geht es dann weiter mit dem abschließenden Duell mit dem KAC (16). Es wird das erste Aufeinandertreffen der Saison mit den sechstplatzierten Kärntnern, die von ihren acht Spielen im Oktober sieben gewannen und nur eine – gegen Laibach – knapp in der Overtime verloren. „Der KAC ist im Flow. Sie haben eine sehr routinierte Mannschaft mit guten jungen Spielern, die viel Tempo gehen können. Da müssen wir unser A-Game rausbringen, wenn wir punkten wollen“, weiß Pioneers-Goalie David Madlener.

Porträt von Vorarlberg Sport
Vorarlberg Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 14°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
4° / 16°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 15°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 15°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.483 mal gelesen
Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
91.079 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
87.118 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Vorarlberg
Im Heimdoppel
Die Pioneers Vorarlberg wollen jetzt nachlegen
Arbeiten abgeschlossen
Arlbergbahnstrecke ab Montag wieder befahrbar
Wirbel um Förderungen
Wurde Museum in Landeschef-Heimat bevorzugt?
Dornbirner Stadtspital
Trennung von Geburtenhilfe oder Orthopädie?
Schlüsselübergabe
Kapuzinerkloster: Neues Leben für altes Gebäude
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf