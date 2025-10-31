Die Pioneers Vorarlberg wollen jetzt nachlegen

KAC im Flow

Schon am Sonntag geht es dann weiter mit dem abschließenden Duell mit dem KAC (16). Es wird das erste Aufeinandertreffen der Saison mit den sechstplatzierten Kärntnern, die von ihren acht Spielen im Oktober sieben gewannen und nur eine – gegen Laibach – knapp in der Overtime verloren. „Der KAC ist im Flow. Sie haben eine sehr routinierte Mannschaft mit guten jungen Spielern, die viel Tempo gehen können. Da müssen wir unser A-Game rausbringen, wenn wir punkten wollen“, weiß Pioneers-Goalie David Madlener.