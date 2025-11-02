Nach Raub im Louvre: Sie jagt die Juwelen-Diebe

Laure Beccuau ist am frühen Morgen oft die Erste, die das nüchterne Hochhaus des Pariser Justizpalasts betritt. Rote Locken, feste Stimme, ein Blick, der nicht nachgibt: Seit 2021 ist sie die erste Frau an der Spitze der Pariser Staatsanwaltschaft – und nun diejenige, die den Louvre-Fall führt, den kühnsten Kunstraub der jüngeren Geschichte.