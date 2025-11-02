Setzt auf Altbekanntes
Nach Raub im Louvre: Sie jagt die Juwelen-Diebe
Ein Raub wie aus dem Film – und an der Spitze der Ermittlungen eine Staatsanwältin, die man nicht als Gegnerin möchte: Laure Beccuau, 65, kämpft mit Forensik und penibler Videoauswertung gegen die Zeit.
Laure Beccuau ist am frühen Morgen oft die Erste, die das nüchterne Hochhaus des Pariser Justizpalasts betritt. Rote Locken, feste Stimme, ein Blick, der nicht nachgibt: Seit 2021 ist sie die erste Frau an der Spitze der Pariser Staatsanwaltschaft – und nun diejenige, die den Louvre-Fall führt, den kühnsten Kunstraub der jüngeren Geschichte.
