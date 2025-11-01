Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Fall fürs Gericht

Millionenpleite im Erbfall des Unternehmers Wolff

Vorarlberg
01.11.2025 11:00
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Jauschowetz Christian)

Über das Vermögen von Oliver Wolff, Sohn des 2020 verstorbenen Industriellen Roland Julius Wolff (Wirkwarenfabrik Gebrüder Wolff GmbH) wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten liegt bei rund 4,5 Millionen Euro.

0 Kommentare

Von der Pleite des Unternehmensberaters sind keine Dienstnehmer betroffen. Nach Angaben des KSV1860 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten rund 4,5 Millionen Euro. Wolff schuldet als Bürge für die „NeXT smartBuilding GmbH & Co KG“ rund 1,3 Millionen Euro sowie als Bürge der „Roland Wolff Beteiligungs KG“ rund 3,2 Millionen Euro.

Frist für Gläubiger endet am 15. Jänner 2026
Zum Masseverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Andreas Droop bestellt. Gläubigerforderungen können bis zum 15. Jänner 2026 über den KSV1870 eingereicht werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 29. Jänner 2026 am Landesgericht Feldkirch statt.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
8° / 13°
Symbol bedeckt
Bludenz
7° / 17°
Symbol bedeckt
Dornbirn
9° / 14°
Symbol bedeckt
Feldkirch
5° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
148.856 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
105.283 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
104.764 mal gelesen
Mehr Vorarlberg
Schneiders Brille
„Geschtern warscht du noch im Engl, …“
Ein Fall fürs Gericht
Millionenpleite im Erbfall des Unternehmers Wolff
Im Abstiegskampf
Bei Hertha Wels zählt für Bregenz nur ein Sieg
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Die großen Massensterben: Wenn das Leben erlischt
Traurige Bilanz
526 Verkehrstote seit 2000 allein in Vorarlberg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf