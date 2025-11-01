Millionenpleite im Erbfall des Unternehmers Wolff

Über das Vermögen von Oliver Wolff, Sohn des 2020 verstorbenen Industriellen Roland Julius Wolff (Wirkwarenfabrik Gebrüder Wolff GmbH) wurde das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet. Die Höhe der Verbindlichkeiten liegt bei rund 4,5 Millionen Euro.
Von der Pleite des Unternehmensberaters sind keine Dienstnehmer betroffen. Nach Angaben des KSV1860 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten rund 4,5 Millionen Euro. Wolff schuldet als Bürge für die „NeXT smartBuilding GmbH & Co KG“ rund 1,3 Millionen Euro sowie als Bürge der „Roland Wolff Beteiligungs KG“ rund 3,2 Millionen Euro.
Frist für Gläubiger endet am 15. Jänner 2026
Zum Masseverwalter wurde der Bregenzer Rechtsanwalt Andreas Droop bestellt. Gläubigerforderungen können bis zum 15. Jänner 2026 über den KSV1870 eingereicht werden. Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 29. Jänner 2026 am Landesgericht Feldkirch statt.
