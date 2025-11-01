Millionenpleite im Erbfall des Unternehmers Wolff

Von der Pleite des Unternehmensberaters sind keine Dienstnehmer betroffen. Nach Angaben des KSV1860 beträgt die Höhe der Verbindlichkeiten rund 4,5 Millionen Euro. Wolff schuldet als Bürge für die „NeXT smartBuilding GmbH & Co KG“ rund 1,3 Millionen Euro sowie als Bürge der „Roland Wolff Beteiligungs KG“ rund 3,2 Millionen Euro.