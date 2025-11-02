Herzinfarkt! Schiri kippte am Fußballfeld um

Schock in der 2. Fußball-Bundesliga der Damen. Denn beim Duell zwischen Kraig und dem GAK brach der Schiedsrichter in Minute 60 plötzlich zusammen. Der „Krone“ schildert Spielertrainerin und Ersthelferin Alissa Lamzari die kritischen Minuten.
Riesenschock im Kärntner Guttaring! Denn da kippte Schiedsrichter Dragan Jovanovic beim Zweitliga-Duell zwischen den Damen aus Kraig und jenen des GAK in Minute 60 plötzlich um. „Laut Zuschauern hat er sich davor schon mehrmals an die Brust gegriffen“, erklärt Kraigs Spielertrainerin Alissa Lamzari, die als Ersthelferin gemeinsam mit einem Zuschauer agierte.
