Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Trainerin als Heldin

Herzinfarkt! Schiri kippte am Fußballfeld um

Kärnten
02.11.2025 14:28
Schock beim Unterliga-Spiel in Kärnten: Plötzlich brach der Schiri zusammen, Spielertrainerin ...
Schock beim Unterliga-Spiel in Kärnten: Plötzlich brach der Schiri zusammen, Spielertrainerin Alissa Lamzari (li.) war Ersthelferin.(Bild: Sobe Hermann)

Schock in der 2. Fußball-Bundesliga der Damen. Denn beim Duell zwischen Kraig und dem GAK brach der Schiedsrichter in Minute 60 plötzlich zusammen. Der „Krone“ schildert Spielertrainerin und Ersthelferin Alissa Lamzari die kritischen Minuten.

0 Kommentare

Riesenschock im Kärntner Guttaring! Denn da kippte Schiedsrichter Dragan Jovanovic beim Zweitliga-Duell zwischen den Damen aus Kraig und jenen des GAK in Minute 60 plötzlich um. „Laut Zuschauern hat er sich davor schon mehrmals an die Brust gegriffen“, erklärt Kraigs Spielertrainerin Alissa Lamzari, die als Ersthelferin gemeinsam mit einem Zuschauer agierte.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten
Mehr Kärnten
Bundesliga im TICKER
LIVE: WAC gegen WSG! Zwei Treffer zählen nicht
Krone Plus Logo
Trainerin als Heldin
Herzinfarkt! Schiri kippte am Fußballfeld um
Internationale Serie
Kärntner Filmemacher zeigen die königlichen Gärten
Krone Plus Logo
Hoffnung auf 2026
Gewerblicher Wohnbau: Kärnten ist Schlusslicht
Vor 30 Jahren
Putsch: Als die VP ihren Stadtrat entmachtete
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine