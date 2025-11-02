Was können wir (noch) besser als die KI?

Die künstliche Intelligenz verändert unsere Welt rasant. Doch trotz aller Rechenpower bleibt der Mensch der Maschine in vielem überlegen. Beim Fühlen, Urteilen und Verstehen. Und bei der Moral.
Wenn man heute mit Forschenden über künstliche Intelligenz spricht, hört man oft Bewunderung – und zugleich ein leises „Aber“. Die Systeme schreiben Texte, malen Bilder, komponieren Musik und diagnostizieren Krankheiten. Und doch: In den entscheidenden Momenten des Lebens, im Zweifel, in der Unsicherheit, in der Begegnung mit einem anderen Menschen – da bleibt der Mensch der Maschine voraus.
