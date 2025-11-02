Was können wir (noch) besser als die KI?

Wenn man heute mit Forschenden über künstliche Intelligenz spricht, hört man oft Bewunderung – und zugleich ein leises „Aber“. Die Systeme schreiben Texte, malen Bilder, komponieren Musik und diagnostizieren Krankheiten. Und doch: In den entscheidenden Momenten des Lebens, im Zweifel, in der Unsicherheit, in der Begegnung mit einem anderen Menschen – da bleibt der Mensch der Maschine voraus.