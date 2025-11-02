Fantasy-Oper mit Gothic, Punk und barocker Hingabe

Im Schloss herrscht das alte Gesetz – ein Labyrinth aus Stein, Wahnsinn und Machtgelüsten. Doch ein Küchenjunge wirft alles durcheinander. Im Linzer Schauspielhaus hatte die Fantasy-Oper „Gormenghast“ die österreichische Erstaufführung. Die Inszenierung stellt alles auf den Kopf, was bisher für Oper galt.