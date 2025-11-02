Vorteilswelt
Älteste Martinskirche

Elitesoldat mit Gans und „Indianer“ im Gotteshaus

Kärnten
02.11.2025 18:00
Eine Figur mit Federschmuck steht auf der Kanzel in Gurnitz für Amerika (links am Foto); drei ...
Eine Figur mit Federschmuck steht auf der Kanzel in Gurnitz für Amerika (links am Foto); drei weitere Erdteile sind in der ältesten Martinskirche Kärntens dargestellt.(Bild: Kogler Christina Natascha)

Ein Vogelzimmer, ein „Indianer“, ein „Schwarzer“ und weitere Repräsentanten für die Erdteile, zwei Wachen am heiligen Grab, ein mysteriöses Kistchen, aus dem ein Knochen gestohlen wurde: Die Propstei Gurnitz wartet mit kuriosen Kunstschätzen auf. Mehr über die älteste Martinskirche Kärntens. 

Ein Hof „ad Gurnitz“ wird schon im Jahr 860 erwähnt, denn der Karolingerkönig schenkt ihn dem Salzburger Erzbischof. In Urkunden taucht 1219 ein Pfarrer auf. Schon vor 1240 wird auf dem Sattnitzplateau ein Kollegiatskapitel erbaut, in dem Priester nach der Augustinerregel leben. Die heutige Kirche und die Propstei in Gurnitz bei Ebenthal werden um 1773 errichtet. Und auf dem geschichtsträchtigen Boden wird der Besucher quasi bei jedem Schritt überrascht.

Porträt von Christina Natascha Kogler
Christina Natascha Kogler
Loading
