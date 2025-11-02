„Der GAK ist derzeit ein noch schlafender Riese!“

Aufatmen beim GAK nach dem ersten Saisonsieg – das Schlusslicht besiegte Altach mit 3:1. Ramiz Harakate war mit einem Tor und einem Assist der Mann des Spiels. Der Franzose hatte nach dem Spiel aber nur ein großes Ziel. Und auch Trainer Ferdl Feldhofer, der schwer in der Kritik gestanden war, kann nun ein wenig durchschnaufen.