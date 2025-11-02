Heißkalte Erfahrung: Kochen mit den Profis

Das Vorarlberger Sonntagsgasthaus Adler in Großdorf hat nach einem Jahr Auszeit wieder seine Tore geöffnet. Am Wiedereröffnungswochenende im September durfte auch eine Amateurin ran.
Wer seine Freizeit danach einteilt, wie sich der Sauerteig verhält und ob der Bauernmarkt seine Stände in der Stadt aufstellt oder nicht, der für Alpbutter auch mal eine Stunde Fahrt in Kauf nimmt und sowohl seine Lesezeichen am Computer als auch seine Bücherregale in Food und NonFood einteilt, der träumt vielleicht hin und wieder davon, mal in einer Profiküche mitkochen zu dürfen. Im September war es soweit. Nach jahrelangem Vertrauensaufbau ließ Adler-Großdorf-Gastgeberin Irma Renner sich tatsächlich überzeugen – und mich in ihre Küche. Das apulisch inspirierte Menü stellte Profi Jodok Dietrich zusammen. Erste Aufgabe für die Küchenhelferin: Zitronenzesten kleinstwürfelig für Marmelade schneiden, dann die zehn Riesenzitronen per Hand auspressen. Ergebnis: Eine Blase, Muskelkrampf im Unterarm.
